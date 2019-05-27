В Североморске загорелся списанный эсминец "Гремящий", который сейчас находится на разделке. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили местные жители. По их словам, дым от горящего корабля виден из города.

В спецуправлении ФПС №48 МЧС России подтвердили, что в трюмах эсминца, от которого остался лишь остов, загорелся оставшийся там мазут.

Тушением огня занимаются сотрудники МЧС и пожарные катера Северного флота, которые заливают горящий корабль со стороны залива.

Эсминец стоит возле причала бывшего судоремонтного завода в Североморске. Его утилизацией занимается одна из коммерческих фирм.