Центр Симферополя украсил "Неаполитанский залив" Айвазовского

В Симферополе на пересечении улиц Ленина, Шмидта и Пролетарской крымские художники Владислав Подопригора, Анастасия Борисова и София Червонная превратили электрическую подстанцию в уличный арт-объект.

Первая работа художника из Ялты Влада Подопригоры преобразила трансформаторную будку на улице Севастопольской - там в январе в серии "Галерея под небом" появилась копия полотна Айвазовского "Бушующее море". После этого Владислава в соцсетях прозвали "Айвазовским с баллончиком".

Теперь энтузиасты использовали сюжет картины Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив". Сперва активисты общественной организации "Добро мира - волонтеры Крыма" получили все необходимые согласования, художники прошли инструктаж по технике безопасности, а специалисты "Крымэнерго" контролировали их труд.

По словам Влада, творческий процесс всегда начинается с выбора места для новой работы, а потом уже подбирается картина живописца, которая идеально впишется в окружающую среду и архитектуру по цыетовой палитре и пропорциям. Дальше начинается подготовка объекта и самый ответственный художественный этап.

- На эту трансформаторную подстанцию нанесли сначала ведро грунтовки, а потом еще три ведра основы - водно-дисперсионной акриловой краски, - рассказал Влад. - Дальше начинается прорисовка картины. Используем смешанную технику, применяя валики, краскопульты, аэрографы, баллончики. Всего на создание арт-объекта ушло четыре дня - один день подготовки и три дня рисования. Благо, погода шла нам навстречу. Впервые рисовал с чисто женским коллективом. Работа на фасаде изнуряющая, но Анастасия и София потрясающе справились с этой задачей.

Кстати, пока художники трудились над новой работой, январское полотно пострадало от рук вандалов - они расписали "Бушующее море" надписями граффити.

- Но трудностями нас не остановить - конечно, планируем восстановить и предыдущий рисунок, - рассказал Влад.

На двух арт-объектах в Симферополе волонтеры останавливаться не хотят - сейчас подбирают подходящие места для следующих работ.