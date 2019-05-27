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27.05.2019 13:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Флаг Севастополя подняли на Эверест

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Флаг Севастополя установлен на вершине Эвереста, на высоте 8848 метров над уровнем моря. Восхождение на самую высокую гору мира совершил альпинист, депутат Законодательного собрания Севастополя Юрий Круглов.

- Флаг российского Севастополя впервые на вершине Эвереста, - написал Круглов на своей страничке в Facebook.

Круглов сообщил, что поднимался на вершину ночью и встретил на Эвересте рассвет.

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

- Пока было темно, сидел на вершине почти один и ждал остальных участников команды, - рассказал Круглов. - Как только рассвело, народ появился с непальской и тибетской сторон. В итоге просидел на вершине больше часа. А затем мы успели быстро уйти вниз от непогоды и толпы и спуститься в тот же день в лагерь ABC.

В экспедицию в Гималаи Юрий Круглов отправился в начале апреля. Более месяца заняла подготовка к восхождению, подъем на вершину из базового лагеря длился пять дней, а спуск - два.

- Во время нашего спуска на Эвересте разворачивалась драма, связанная с усилившимся ветром и двумя встречными потоками людей, многие из которых оказались неподготовленными, - отметил альпинист.

Все четверо участников команды благополучно вернулись из экспедиции.

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