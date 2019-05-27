Флаг Севастополя подняли на Эверест

Флаг Севастополя установлен на вершине Эвереста, на высоте 8848 метров над уровнем моря. Восхождение на самую высокую гору мира совершил альпинист, депутат Законодательного собрания Севастополя Юрий Круглов.

- Флаг российского Севастополя впервые на вершине Эвереста, - написал Круглов на своей страничке в Facebook.

Круглов сообщил, что поднимался на вершину ночью и встретил на Эвересте рассвет.

- Пока было темно, сидел на вершине почти один и ждал остальных участников команды, - рассказал Круглов. - Как только рассвело, народ появился с непальской и тибетской сторон. В итоге просидел на вершине больше часа. А затем мы успели быстро уйти вниз от непогоды и толпы и спуститься в тот же день в лагерь ABC.

В экспедицию в Гималаи Юрий Круглов отправился в начале апреля. Более месяца заняла подготовка к восхождению, подъем на вершину из базового лагеря длился пять дней, а спуск - два.

- Во время нашего спуска на Эвересте разворачивалась драма, связанная с усилившимся ветром и двумя встречными потоками людей, многие из которых оказались неподготовленными, - отметил альпинист.

Все четверо участников команды благополучно вернулись из экспедиции.