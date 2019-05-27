Какие риски существуют сегодня при охране границ России? На каких участках пограничникам выпадает больше всего работы? Что происходит на морских границах и как погранслужба выстраивает отношения с соседями? Стоит ли ждать новых провокаций в Крыму со стороны Украины и как в этом случае на них будут отвечать российские пограничники? Как охраняют арктические просторы? Об этом и о многом другом в канун Дня пограничника "Российской газете" рассказал первый заместитель директора - руководитель Пограничной службы ФСБ России, генерал армии Владимир Кулишов.

Граница сегодня - это уже не только наряд с собакой, но и современные дистанционные комплексы охраны. Фото: Архив ФСБ РФ.

Владимир Григорьевич, как вы оцениваете обстановку на государственной границе России, которая, как известно, имеет самую большую протяженность в мире?

Владимир Кулишов: Обстановка на государственной границе носит динамичный характер. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников. Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также незаконного оборота оружия и боеприпасов, связанные с увеличением количества очагов военно-политической нестабильности.

То есть те, кто уехал воевать в рядах террористов Сирию, пытаются вернуться назад?

Владимир Кулишов: Не только из Сирии. По разным оценкам, в "горячих точках" на Ближнем Востоке находится около 5 тысяч граждан РФ. Мы знаем, что часть из них намерена возвратиться на родину. В связи с этим сохраняются риски их незаконного прибытия в Россию. Однако наработанная практика совместной деятельности пограничных органов и территориальных органов безопасности по выявлению и задержанию этих лиц при пересечении государственной границы позволяет нам своевременно пресекать такие попытки.

Что касается цифр, то всего в 2018 году на государственной границе и приграничной территории выявлено свыше 1,1 тысячи лиц с признаками причастности к террористической деятельности, из незаконного оборота изъято более 170 единиц огнестрельного оружия, более 70 кг взрывчатых веществ, около 30 тысяч боеприпасов.

Что сейчас происходит на российско-украинской границе? Возможно ли повторение провокаций, аналогичных той, которая была совершена в Керченском проливе осенью прошлого года?

Владимир Кулишов: Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках. Все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе.

Наиболее сложная обстановка складывалась на крымском направлении, включая акватории Черного и Азовского морей. Особенно после провокационных действий группы катеров военно-морских сил и морского буксира Украины, которые попытались 25 ноября 2018 года несанкционированно пройти через Керченский пролив в Азовское море.

По разным оценкам, в "горячих точках" на Ближнем Востоке находится около 5 тысяч граждан РФ. Часть из них намерена возвратиться на родину

Совместными усилиями пограничных органов и подразделений Черноморского флота провокация была пресечена. Украинские военные катера и буксир задержаны, моряки арестованы. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК России, ведется следствие.

Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащего правопорядка в акватории Азовского моря.

То есть можно сказать о том, что пока в акваториях Черного и Азовского морей сохраняется хоть и условное, но все-таки спокойствие?

Владимир Кулишов: Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются. Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ.

Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма.

Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году.

В случае негативного развития событий насколько сегодня защищена сухопутная и морская граница в Крыму?

Владимир Кулишов: За 5 прошедших лет в Крыму выстроена современная, отвечающая характеру угроз система защиты и охраны государственной границы, основу которой составляют развернутые по периметру Крымского полуострова пограничные отделения и радиотехнические посты. Они выполняют оперативно-служебные задачи во взаимодействии с кораблями и катерами береговой охраны, а также подразделениями Черноморского флота. Для их размещения создана необходимая пограничная инфраструктура.

В 2018 году на сухопутном участке завершено развертывание высокотехнологичного сигнализационного комплекса протяженностью более 60 км. Кроме того, крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы, интегрированными в единую систему.

Пограничные подразделения оснащены транспортом повышенной проходимости, включая бронеавтомобили, плавающие гусеничные вездеходы, квадроциклы, скоростные катера на воздушной подушке, а также средствами связи и навигации.

За счет ввода в эксплуатацию современных радиолокационных станций существенно увеличены возможности системы радиотехнического прикрытия морского побережья. В настоящее время все подразделения полностью укомплектованы личным составом и средствами вооружения.

Как можно оценить итоги оперативно-служебной деятельности пограничников в целом по стране?

Владимир Кулишов: Могу сказать, что пограничная служба с задачами защиты и охраны государственной границы справилась. В 2018 году было пресечено порядка 97 тысяч правонарушений на государственной границе и приграничной территории, задержаны и привлечены к административной ответственности более 89 тысяч иностранных и российских граждан.

Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму и на Керченской переправе

По результатам пограничного контроля и проверочных мероприятий на территорию России не пропущены более 25 тысяч иностранных граждан с недействительными документами, выявлены более 6,1 тысячи лиц, находившихся в розыске. В 2018 году был предотвращен ввоз в Россию свыше 10 тысяч тонн различных грузов, в том числе более 2,8 тысячи тонн продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер. Из незаконного оборота изъято более 400 кг наркотических средств.

Решены задачи обеспечения пограничной безопасности в период организации и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и других крупных международных мероприятий, проводимых на территории России. Обеспечен пропуск через государственную границу официальных лиц и делегаций, участников и гостей 17 важных общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня, проводимых в Российской Федерации, в том числе более 50 официальных делегаций, возглавляемых главами государств и правительств, руководством FIFA, членов команд - участниц матчей чемпионата мира и более 630 тысяч болельщиков.

Если говорить об общих цифрах тех, кто пересекает российскую границу, насколько это большой поток?

Владимир Кулишов: Очень большой. Подразделениями пограничного контроля в прошлом году через государственную границу пропущены свыше 155 млн российских и иностранных граждан. То есть это больше, чем все население России. Кроме того, за год через границу прошло более 24 млн транспортных средств.

Наверняка среди этих миллионов пытаются затеряться и нарушители?

Владимир Кулишов: Наряду с иностранцами, въезжающими в Россию для трудоустройства на законных основаниях, в потоке трудовых мигрантов сохраняется значительное количество тех, кто пытается пересечь государственную границу с нарушением российского законодательства. Ежегодно на государственной границе выявляются 5-6 тысяч трудовых мигрантов при попытке их незаконного въезда в Россию. В прошлом году пограничными органами совместно с территориальными органами безопасности пресечена деятельность 119 организаторов незаконной миграции, 52 из которых осуждены. В отношении тех, кто незаконно пересек и пытался пересечь государственную границу, возбуждено и расследовано 1075 уголовных дел. У большинства задержанных трудовых мигрантов были документы с измененными установочными данными. Отдельные из них пытались проникнуть на российскую территорию в обход пунктов пропуска, а также в укрытиях грузовых поездов и большегрузных автомобилей.

В свою очередь, мигранты из дальнего зарубежья пытаются воспользоваться Россией как транзитной страной для того, чтобы попасть в Западную и Северную Европу. Так, в 2018 году были задержаны свыше 2,5 тысячи мигрантов, преимущественно выходцев из Марокко, Нигерии, Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Вьетнама и Алжира. Основная часть из них въехала в Россию по персонифицированным картам зрителя чемпионата мира по футболу и пыталась использовать безвизовый порядок въезда в РФ для того, чтобы незаконно попасть в европейские страны.

Всего же за год на границе были остановлены свыше 65 тысяч человек с недействительными документами, а также более 60 тысяч иностранных граждан, въезд которым в Россию не разрешен.

Можно ли выделить наиболее проблемные участки границы, где происходит больше всего нарушений?

Владимир Кулишов: Достаточно сложно выделить участки границы с наибольшим количеством нарушений. Их интенсивность носит не столько географическую, сколько сегментированную по целям и сезонам направленность.

К примеру, незаконная миграция иностранных граждан характерна для северо-западного, западного и центральноазиатского направлений. Так называемых транзитных мигрантов чаще всего задерживаем на российско-финляндском участке, а также на границе со странами Балтии и Украиной.

За прошлый год в пограничных пунктах пропуска были остановлены более 60 тысяч иностранных граждан, въезд которым в Россию не разрешен

Попытки незаконного пересечения границы трудовыми мигрантами происходят чаще всего на российско-казахстанском участке границы, а также в пунктах пропуска московских аэропортов.

Незаконное перемещение через границу товаров и грузов, включая санкционную продукцию, идет на российско-литовском, российско-украинском, российско-абхазском, российско-китайском и российско-казахстанском участках границы. Риски контрабанды наркотиков сохраняются на российско-украинском и российско-китайском участках, прибалтийском направлении.

Нарушения государственной границы и ее режима с хозяйственно-бытовыми целями наиболее характерны для российско-украинского, российско-казахстанского и российско-монгольского направлений. При этом в результате принимаемых профилактических мер их общее количество постепенно снижается. В частности, в 2018 году их количество сократилось на российско-казахстанском участке в 1,7 раза, на российско-монгольском участке - в 2 раза.

Наиболее динамичная обстановка складывается в пунктах пропуска московской воздушной зоны, а также в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска украинского, казахстанского, грузинского и китайского направлений. В частности, на участках российско-украинской границы со стороны организованных преступных групп и приграничного населения, втянутого в противоправную деятельность, предпринимаются попытки контрабанды топлива и товаров народного потребления. В 2018 году пресечено более 550 таких попыток, задержано товаров и грузов на сумму, превышающую 116 млн рублей.

Как вы оцениваете международное сотрудничество пограничной службы ФСБ России? Есть ли, например, контакты с американскими коллегами?

Владимир Кулишов: Пограничная служба ФСБ России участвует в деятельности различных международных организаций и форумов по вопросам пограничной безопасности. При этом приоритетным является поддержание взаимодействия с пограничными службами государств - участников СНГ в рамках Совета командующих Пограничными войсками.

Всего на данный момент заключено более 260 международных договоров о сотрудничестве в пограничной сфере с 56 пограничными структурами 48 государств. В рамках пограничного сотрудничества с зарубежными партнерами ежегодно организуется и проводится более 300 мероприятий.

Владимир Кулишов: В 2018 году через госграницу было пропущено свыше 155 млн граждан. Фото: Сергей Михеев.

Более 15 лет результативно функционируют региональные форумы сотрудничества с пограничными ведомствами и береговыми охранами Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского регионов. Четыре года назад был создан Арктический форум береговых охран. Вместе с Россией в этих форумах принимают участие 20 государств.

В 2018 году был подписан межправительственный протокол о сотрудничестве пограничных ведомств на Каспии, который позволяет скоординировать усилия пяти прикаспийских государств в борьбе с противоправной деятельностью, включая незаконное рыболовство. В этом году Россия приняла председательство в Форуме пограничных ведомств - береговых охран государств в северной части Тихого океана.

Эффективным также могу назвать двустороннее сотрудничество Пограничной службы с Государственным пограничным комитетом Белоруссии, федеральной полицией Германии, полицией Норвегии, пограничной охраной Финляндии, Монголии и Китая. Успешно решаются задачи оказания содействия пограничным ведомствам Армении, Абхазии, Южной Осетии в охране их национальных границ.

Поддерживается взаимодействие и с Береговой охраной США. В прошлом году после шестилетнего перерыва проведено согласованное патрулирование пограничными кораблями Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США морских пространств России и США в Беринговом море.

Планом согласованных действий на 2019 год предусмотрены не только совместные тренировки и информационный обмен, но и мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил рыболовства, в том числе в районе действия Конвенции о сохранении запасов анадромных видов рыб в северной части Тихого океана. Совместно с Береговой охраной Японии проводятся задержания судов-нарушителей, причастных к незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу.

Единственный пробел - в отношениях с украинскими пограничниками?

Владимир Кулишов: Что касается двусторонних контактов с представителями Государственной пограничной службы Украины, то, к нашему сожалению, ситуация к лучшему не меняется. Украинские пограничники уклоняются от сотрудничества. Это создает дополнительные риски и формирует благоприятные условия для противоправной деятельности.

Насколько острой сегодня остается проблема морского браконьерства?

Владимир Кулишов: За последние годы многое удалось сделать для декриминализации рыболовной отрасли и создания рыбопромышленникам благоприятных условий для осуществления промысла водных биоресурсов.

В сравнении с 2017 годом на 14 процентов снизилось количество нарушений российского законодательства о рыболовстве, на 35 процентов - число задержанных российских рыбопромысловых судов. Мы смогли значительно уменьшить незаконный промысел в территориальном море и исключительной экономической зоне России судов под так называемыми удобными флагами.

Речь идет о судах с российскими экипажами на борту, но под флагами Белиза, Панамы, Сьерра-Леоне, Танзании, Того и других стран, которые занимаются незаконным промыслом краба. Количество задержанных судов-"подфлажников" сократилось почти в 2 раза - с семи в 2017 году до четырех в 2018-м. Вместе с тем проблема браконьерства сохраняется.

В 2018 году за незаконную добычу ценных и особо ценных видов рыб сотрудниками береговой охраны задержаны 324 лица и 234 маломерных плавсредства, изъято 108 тонн водных биоресурсов. В естественную среду обитания выпущено более 77 тысяч экземпляров ценных и особо ценных видов рыб и крабов.

Сотрудниками береговой охраны выявлено более 8 тысяч нарушений законодательства о государственной границе, рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Задержано 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов. Вынесены судебные решения о конфискации 4 иностранных судов и 23 российских маломерных судов.

А с чем был связан в начале года всплеск нарушений со стороны японских и корейских рыболовных судов?

Владимир Кулишов: Что касается японских и южнокорейских рыбопромысловых судов, которые ведут легальную добычу водных биоресурсов в исключительной экономической зоне России по межправительственным соглашениям, то нарушения с их стороны и задержания фиксировались и в предыдущие годы.

Не стоит принимать выявленные в начале этого года пограничниками Дальнего Востока 5 нарушений закона о рыболовстве, допущенных капитанами судов под флагами Японии и Республики Корея, именно как всплеск нарушений. Это лишь очередное подтверждение эффективной работы береговой охраны пограничных органов.

Что ждет пограничную службу в ближайшие годы в плане ее развития, перевооружения и технического оснащения?

Владимир Кулишов: С учетом характера угроз безопасности России в пограничном пространстве и задач по их нейтрализации в среднесрочной перспективе продолжится оптимизация структуры, состава и численности пограничных органов и системы управления ими. Уже сейчас действуют и продолжат внедряться современные информационные технологии, ориентированные в том числе на противодействие международному терроризму и транснациональной организованной преступности.

Продолжится обустройство и техническое оснащение государственной границы, которая включает в себя развертывание многофункциональных пограничных комплексов и систем, в том числе с дистанционным контролем охраняемых участков. Напомню, что программа вооружения Пограничной службы ФСБ России на 2018-2027 годы предусматривает замену устаревших и выслуживших установленные сроки эксплуатации средств вооружения на современные. Их количество в итоге составит более половины от общего числа.

Также в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 годы)" и программы Союзного государства "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" планируется точечно построить более 35 объектов на различных участках государственной границы.

Насколько семьи пограничников обеспечены сегодня жильем и не наблюдается ли в Службе кадрового "голода"?

Владимир Кулишов: Обеспечение жильем сотрудников пограничных органов один из наиболее приоритетных государственных вопросов.

Только за последние 10 лет за счет различных федеральных целевых программ получено более 15 тысяч служебных квартир. Сейчас в распоряжении пограничных органов имеется порядка 30 тысяч служебных квартир, и это не предел - обустройство государственной границы продолжается, строим как служебно-технические здания, так и служебные жилые дома.

То же касается и постоянного жилья. Практически все очередники, состоявшие на учете до 2012 года, уже получили квартиры. Только в этом году порядка 400 многодетных семей пограничников были обеспечены жилищной субсидией для приобретения или строительства собственного жилья.

Что касается укомплектованности пограничных органов, то она находится на уровне, позволяющем успешно выполнять поставленные перед нами задачи. Для тех, кто изъявил желание проходить пограничную службу, выстроена система подготовки по программам среднего и высшего профессионального образования. Она включает в себя 6 пограничных институтов, Пограничную академию ФСБ России и их филиалы, а также учебные центры. Есть у нас и "детский резерв". В кадетских классах и клубах "Юных друзей пограничников" ребята изучают историю и традиции пограничной охраны и осваивают пограничную науку. Многие из них в будущем связывают свою судьбу именно со службой на границе.

Владимир Григорьевич, мы беседуем накануне вашего профессионального праздника, чтобы вы хотели пожелать действующим сотрудникам и ветеранам в День пограничника?

Владимир Кулишов: Хочу поздравить всех пограничников с профессиональным праздником. Служба на границе была и остается школой воинского братства и делом отважных людей, чем по праву заслужила уважение граждан нашей страны. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам-пограничникам. За вашими плечами - огромный опыт службы на границе. Вы отдали лучшие годы своей жизни благородному и важному делу обеспечения неприкосновенности рубежей Отечества. Вам есть чем гордиться и есть что передать новому поколению защитников границ.

Ваш профессионализм, богатый служебный и жизненный опыт снискали заслуженный авторитет и уважение. Искренне желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе по защите священных рубежей нашей Родины!

Ключевой вопрос

Арктика навсегда

В зоне ответственности пограничников сегодня и огромные по своей протяженности и важности Арктика и Северный морской путь. Насколько увеличилась активность других государств в этом регионе?

Владимир Кулишов: Интерес различных государств к освоению Арктики с каждым годом растет. Он обусловлен экономическим и транзитным потенциалом региона. На высоком уровне остается количество заявок на торговое мореплавание в акватории Северного морского пути. В 2018 году администрацией СМП было выдано около 800 разрешений российским и иностранным судам. Совершено 20 круизных рейсов, 197 проходов танкеров, из них 114 иностранных. Транзитно, без захода в порты России, по Севморпути прошли 9 судов, из них 7 иностранных. Активно велась научно-исследовательская деятельность на шельфе.

Фото: Александр Бойко / "Комсомольская правда

Перед береговой охраной Пограничной службы ФСБ России стоят задачи контроля за движением судов по СМП и за рыболовстом в Баренцевом море, включая акватории, прилегающие к архипелагу Шпицберген. Кроме того пограничники обеспечивают освоение ресурсов арктического континентального шельфа России. Решать такие задачи на огромных арктических просторах в одиночку нелегко. Это обстоятельство продиктовало необходимость создания на базе пограничных управлений межведомственных региональных информационно-координационных центров в Мурманске и Петропавловске-Камчатском.

В конце прошлого года мы организовали и провели учения с участием 9 федеральных министерств и ведомств одновременно на территории 8 субъектов России. Во время этих учений в том числе была изучена эффективность деятельности координационных центров. Учитывая отсутствие аналогов в стране и за рубежом, создание таких центров признано особенно актуальным на фоне риторики о неспособности России обеспечить контроль и безопасность деятельности в Арктике. Кроме того, по результатам учений были выработаны меры по усилению координации государственных органов и коммерческих структур, которые ведут свою деятельность в Арктике.

А белые медведи пограничникам много хлопот доставляют? Или, наоборот, пограничники тревожат хищников?

Владимир Кулишов: Белый медведь - уникальный представитель животного мира Арктики, занесенный в Красную книгу, численность которого резко сократилась из-за бесконтрольного отстрела. В результате своевременно принятых природоохранных мер численность его популяции возросла. Стрелять в медведей нельзя, даже если они подходят очень близко и создают угрозу жизни сотрудникам. На случай опасного приближения хищника у пограничников есть травматическое оружие, которое можно применить, чтобы отпугнуть животное. Следует отметить, что пограничники в обязательном порядке проходят инструктаж по действиям в случае приближения белого медведя. За последние годы не было ни одной травмы, полученной нашими сотрудниками в результате встреч с ними. Таким образом, ущерб популяции белого медведя не нанесен.