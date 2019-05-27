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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил начало разработки проектной документации для реконструкции здания Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В обосновании инвестиционного плана говорится, что комплексные работы позволят устранить существующие проблемы объекта культурного наследия, который капитально не ремонтировался долгие годы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Поскольку долгое время в здании не проводилась комплексная реставрации, и оно не приспосабливалось под современные требования, сейчас оно находятся в состоянии значительного морального и технического износа, - констатировали специалисты ГГЭ. - Утрачены или находятся под угрозой утраты аутентичные архитектурные, конструктивные и декоративные элементы. В выставочных залах нет сквозных маршрутов осмотра экспозиции и возможности доступа для людей с ограниченными физическими возможностями. А инженерные сети, технологическое оборудование не справляются с возложенными на них задачами, не работают или вовсе отсутствуют. Из-за этого возникают трудности с обеспечением надлежащего микроклимата в помещениях для содержания музейных экспонатов и для пребывания посетителей.

Финансирование работ для исправления существующих проблем планируется из федерального и регионального бюджетов. По предварительным данным, только первоочередные ремонтно-реставрационных работы обойдутся государству в 500 миллионов рублей. Кстати, после возвращения Крыма в состав РФ на противоаварийные работы в картинной галерее государство уже выделило 30 миллионов рублей. На эти деньги заменили кровлю на основном здании, привели в порядок фасад и оплатили ТЭО продолжения ремонтно-реставрационных работ.

Напомним, последние три года в Феодосии и Крыму активно обсуждается статус галереи. В 2018 году департамент музеев Министерства культуры РФ обратился к руководству республики с предложением придать галерее федеральный статус и создать на ее базе филиал Третьяковской картинной галереи. Бюджетное финансирование учреждения выросло бы в таком случае многократно, но местные власти выступили категорически против такого предложения. Также была отклонена идея передачи музея в республиканскую собственность. Ее противники ссылаются на завещание художника, согласно которому в 1900 году картинная галерея перешла во владение города.

Справка "РГ"

Иван Константинович Айвазовский родился, жил и умер в Феодосии. На улице Галерейная находится дом, где он жил с семьей с 1845 по 1892 годы. В 1880 году к особняку была пристроена публичная картинная галерея, спроектированная самим Айвазовским. Она стала первым в России музеем одного художника, и еще при жизни Айвазовского курортники со всего Крыма ехали в Феодосию, чтобы познакомиться с творчеством всемирно известного мариниста.

Сейчас коллекция галереи представляет собой уникальный комплекс произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, личных вещей и предметов декоративно-прикладного искусства - всего более 13 тысяч экспонатов. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция произведений Ивана Айвазовского, работ его учеников и западноевропейских маринистов ХVII-ХIХ веков, а также других живописцев. Планируется, что посещаемость галереи составит после реконструкции до 700 тысяч человек в год.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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