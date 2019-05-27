На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек

В кубанском городе Армавире сегодня днем в торговом центре "Красная площадь", расположенном на улице Воровского, произошло задымление. Персонал и посетители - 361 человек - были срочно эвакуированы из здания.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру Армавирского гарнизона в 14.07, на вызов оперативно выехали пожарные подразделения. По прибытию, в 14.11, спасатели установили, что на первом этаже происходит задымление без открытого горения. Предварительная причина - короткое замыкание. Проводится разведка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.