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27.05.2019 09:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На трассе "Таврида" смонтируют 30 надземных пешеходных переходов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым

В Крыму генеральный подрядчик строительства трассы "Таврида" начал монтаж надземных пешеходных путепроводов на первом этапе автодороги. Пока пролетные строения надвигаются на трех из 30 будущих переходов, которые появятся на 250-километровой трассе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе, - рассказал пресс-секретарь строительного управления "ВАД" в Республике Крым Григорий Назаров. - Пролетные строения крепятся на двутавровые металлические главные балки, установленные по краям прохожей части.

Ширина путепровода составит три метра, а длина - 36. Ортотропную плиту покроют защитной гидроизоляцией, а сверху - литым асфальтобетоном трехсантиметровой толщины. От осадков пешеходов защитит навес из поликарбоната, прикрепленный к металлическому каркасу. А с боков путепровод защитят металлической сеткой, что исключит возможность попадания каких-либо предметов с путепровода на проезжую часть. На пролетном строении и лестничных спусках с него установят перильное ограждение.

- Чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков установят лифты, - рассказал Назаров.

Надземными пешеходными переходами можно будет пользоваться в конце следующего года после ввода "Тавриды" в эксплуатацию.

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