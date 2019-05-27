На трассе "Таврида" смонтируют 30 надземных пешеходных переходов

В Крыму генеральный подрядчик строительства трассы "Таврида" начал монтаж надземных пешеходных путепроводов на первом этапе автодороги. Пока пролетные строения надвигаются на трех из 30 будущих переходов, которые появятся на 250-километровой трассе.

- Мы приступили к надвижке пролетных строений надземных путепроводов в Ленинском районе, - рассказал пресс-секретарь строительного управления "ВАД" в Республике Крым Григорий Назаров. - Пролетные строения крепятся на двутавровые металлические главные балки, установленные по краям прохожей части.

Ширина путепровода составит три метра, а длина - 36. Ортотропную плиту покроют защитной гидроизоляцией, а сверху - литым асфальтобетоном трехсантиметровой толщины. От осадков пешеходов защитит навес из поликарбоната, прикрепленный к металлическому каркасу. А с боков путепровод защитят металлической сеткой, что исключит возможность попадания каких-либо предметов с путепровода на проезжую часть. На пролетном строении и лестничных спусках с него установят перильное ограждение.

- Чтобы переходами могли комфортно пользоваться представители маломобильных групп граждан, внутри лестничных спусков установят лифты, - рассказал Назаров.

Надземными пешеходными переходами можно будет пользоваться в конце следующего года после ввода "Тавриды" в эксплуатацию.