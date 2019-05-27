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Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Шумел Камышин

На Волге открыли фестиваль малых городов
Текст: Роман Мерзляков (Камышин)
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
В Камышине с 23 по 30 мая проходит XVII фестиваль театров малых городов России. В Волгоградскую область съехались 16 трупп из разных регионов. При этом хорошо представлены творческие коллективы из восточной части страны. Это и Свердловская область, и Пермский и Красноярский края, и ХМАО, и Якутия. Каждый театр прибыл со своим художественным видением, со своей драмой.
Евгений Миронов в Камышине не просто почетный гость, но и президент фестиваля. Фото: Роман Мерзляков. Евгений Миронов в Камышине не просто почетный гость, но и президент фестиваля. Фото: Роман Мерзляков.
Евгений Миронов в Камышине не просто почетный гость, но и президент фестиваля. Фото: Роман Мерзляков.

- Театр Наций выбрал для участия в конкурсе наш "триллер" по Горькому "Васса Железнова", - говорит главный режиссер драмтеатра из города Кудымкар Сергей Андреев. - Это экспериментальный спектакль, в котором достаточно вольно обходятся с классикой. Там много пластики и символов. Ко всем экспериментам отношение полярное: от восторга до неприятия. Но на то и театр, чтобы давать что-то новое. В Кудымкаре публика восприняла "Вассу" довольно сдержанно. Но ведь художественный и зрительский успех не всегда совпадают.

В Волгоградскую область съехались 16 театральных трупп из разных регионов России

Фестивальное жюри возглавил обладатель титула "лучший режиссер российской театральной провинции" Евгений Марчелли. Помогают ему в выборе лучших другие ведущие театральные деятели и критики.

- Волга - это мое место: в Саратове у меня живет сестра, а сама я оканчивала школу в Самаре, а про камышинские арбузы слышала с детства, - говорит народная артистка РФ Ольга Остроумова. - Смотрим спектакли, но как член жюри ничего не могу сказать о своих предпочтениях. Все как всегда: или талантливо, или неталантливо. У меня одно время был кризис профессии: я даже хотела уходить из театра. И я попала на фестиваль театров малых городов, и он меня возродил. Люди, обладая малыми средствами, такие прелестные спектакли ставят! Это открытие и режиссуры, и артистов.

Фото: Предоставлено пресс-службой театра-фестиваля "Балтийский дом"
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Показы лучших провинциальных спектаклей вызвали высокий интерес местной интеллигенции. Значительную часть расходов несет принимающая сторона, поэтому финансовые гарантии горожан и региональных властей склонили выбор именно в пользу этого города. Главный организатор фестиваля - Театр Наций, чей художественный руководитель Евгений Миронов также является президентом фестиваля.

- Я очень рад, что мы встречаемся на волжской земле. До этого были Балаково и Вольск. Корни тянут, и я пользуюсь своим положением, - пошутил уроженец Саратова Миронов. - Нам было важно понять, как живется в глубинке. Мы это делаем не для внешнего блеска, это серьезная работа в течение года. Театр Наций посылает молодых художников и режиссеров в малые города, чтобы они способствовали повышению уровня постановок. Некоторые остаются насовсем. И карта премии "Золотая маска" изменилась: это уже не только Москва и Петербург, все больше маленьких городов представлено в основной программе.

В Камышин тоже приезжали работать три молодых постановщика из Москвы. Их работы зрители увидели во внеконкурсной части. Победитель фестиваля получит возможность показать свою постановку столичному зрителю на подмостках Театра Наций.

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