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27.05.2019 14:28
Проект: В регионах

В Ростове появятся новые виды внеуличного транспорта

Текст: Сергей Терентьев

К 15 июня чиновники обязаны представить губернатору Ростовской области поэтапный план действий по модернизации транспортной схемы донской столицы. Такое поручение глава региона дал на специальном совещании в донском правительстве.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам Голубева, необходимо увязать работу пассажирского авто- и электротранспорта, городской электрички, создать новые удобные транспортно-пересадочные узлы, а также сформировать системы внеуличного транспорта.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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"Вопрос модернизации транспортной схемы для Ростова-на-Дону стоит остро. Работа большая. Мы должны разделить ее на ключевые этапы определенные и начать последовательно ею заниматься", - сказал Голубев.

Одна из ключевых проблем - строительство метро. Десятки лет городские власти ведут разговор о необходимости подземки, но, кажется, только сегодня дело дошло до стадии проектирования и практической реализации. Голубев оговаривается, что это необязательно будет "классическая подземка" - возможно, быстрее, удобнее для горожан и дешевле построить скоростной трамвай наземно-подземного типа. Это будут решать специалисты.

"Главное - чтобы у жителей донской столицы появились новые возможности для комфортного передвижения по городу", - подчеркнул губернатор.

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