В Волгограде открыли школу для людей с ментальными особенностями

Фонд "Дети в беде" организовал в Волгограде школу для людей с ментальными особенностями. Авторы проекта назвали его "Пять шагов к достойной жизни". Молодые люди здесь учатся не только общаться с другими людьми и налаживать контакты, но и, к примеру, постигают основы личной финансовой грамотности.

Как сообщает ОТР, в "первый класс" проекта пришли шесть учеников. Они живут в одном доме под наблюдением методистов. Ребят учат готовить еду, поддерживать чистоту в своем жилище, стирать, расплачиваться в магазине и так далее. Главная задача - научить воспитанников жить самостоятельно. Судьба таких ребят, если они остались без родителей, тяжела. Обычно их будущее - это психоневрологический интернат.

- Мы ходили туда на экскурсию, и не хотели бы, чтобы ребята туда попали, - говорит руководитель фонда "Дети в беде" Галина Морозова. - У ребят с ментальными заболеваниями очень быстро теряются все навыки, приобретенные ранее. Если их не поддерживать, то потом надо будет долго и упорно опять их обучать.

Эта работа стала возможной благодаря президентскому гранту. Фонд уже получил больше миллиона рублей, который направили на аренду двухэтажного дома, покупку техники и средства реабилитации. Если опыт окажется успешным, возможно, в будущем больше молодых людей смогут принять участие в обучении. А это значит, что они смогут вести, насколько это возможно, активный образ жизни, и не будут потеряны для общества.