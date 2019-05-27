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Проект: В регионах

В Москве прошла встреча спикера Совета Федерации и главы Адыгеи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Были рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики и аспекты сотрудничества региона с федеральным центром.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Во встрече приняли участие представители в верхней палате парламента от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Фото: Пресс-служба главы РА
Глава Адыгеи принял участие в форуме по реализации национальных проектов

Глава Адыгеи проинформировал спикера Совета Федерации об основных результатах социально-экономического развития республики, ряда значимых проектов, которые успешно выполняются благодаря поддержке федерального центра, в том числе и личному содействию Валентины Матвиенко. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов.

Спикер отметила, что республика и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в реализации социально значимых задач и перспективных инициатив.

Мурат Кумпилов поблагодарил ее за внимание к республике и большую поддержку в решении важных задач. Глава Адыгеи также поздравил председателя Совета Федерации с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Одну из высших наград страны Валентине Матвиенко 23 мая вручил президент Владимир Путин за выдающиеся заслуги перед Родиной.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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