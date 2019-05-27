В Москве прошла встреча спикера Совета Федерации и главы Адыгеи

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Были рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики и аспекты сотрудничества региона с федеральным центром.

Во встрече приняли участие представители в верхней палате парламента от Адыгеи - Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Глава Адыгеи проинформировал спикера Совета Федерации об основных результатах социально-экономического развития республики, ряда значимых проектов, которые успешно выполняются благодаря поддержке федерального центра, в том числе и личному содействию Валентины Матвиенко. Отдельное внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов.

Спикер отметила, что республика и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Совета Федерации в реализации социально значимых задач и перспективных инициатив.

Мурат Кумпилов поблагодарил ее за внимание к республике и большую поддержку в решении важных задач. Глава Адыгеи также поздравил председателя Совета Федерации с награждением орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Одну из высших наград страны Валентине Матвиенко 23 мая вручил президент Владимир Путин за выдающиеся заслуги перед Родиной.