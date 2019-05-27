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27.05.2019 10:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие регионы выделяют больше всего средств на социальные расходы

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики подсчитали, сколько регионы выделяют денег на социальные нужды из расчета на человека. Лидирующие позиции предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург, а также - Сахалинская область и Югра с Ямалом. В аутсайдерах же оказались Чукотка, Камчатка и Якутия, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В столичных регионах по итогам 2018 года объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека. Не отстают и северные автономные округа: в Югре и на Ямале этот показатель равен 79,71 и 72,75 тысячи рублей на человека соответственно.

В Москве большая доля средств направляется на социальную политику и образование - 17 и 13 процентов. В Питере, на Сахалине, в ХМАО и ЯНАО - на образование: 25, 18 и 28 процентов соответственно.

Что касается дальневосточных регионов, занявших последние строчки рейтинга с показателем менее 30 тысяч рублей на человека, то эксперты следующим образом объясняют такое положение вещей: здесь очень высокое значение индекса бюджетных расходов.

Между тем

Доходы региональных бюджетов растут, что позволяет увеличивать и расходы. Так, на образование в 2018 году было выделено на 12,1 процента больше средств, на культуру и кино- на 7,6 процента, на здравоохранение - на 12,2 процента, на физкультуру и спорт - на 11,5 процента.

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