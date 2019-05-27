На Ямале школьнику возместят вред от неудачного прыжка в бассейн

Школа-интернат в Ямальской районе по решению прокуратуры будет обязана выплатить ученика 250 тысяч за то, что он получил травмы во время занятия в бассейне.

Несчастный случай произошел в феврале этого года: школьник на уроке физкультуры прыгнул в бассейн и ударился о его дно. Травмы, который мальчик получило в результате инцидента, оказались тяжелыми - ему пришлось лечь в больницу.

"Причиненные несовершеннолетнему физические и нравственные страдания явились основанием для обращения в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда", - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Требования надзорного органа были удовлетворены, со школы взыскано 250 тысяч рублей.