Ответственного за дороги в Челябинске отстранили от работы

Глава Челябинска Владимир Елистратов отстранил от работы начальника управления дорожного хозяйства Алексея Шабалина после поездки врио губернатора области Алексей Текслер и критики состояния дорог в городе. Езду по ним врио назвал "маневрированием между ямами".

"Сегодня стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требования и ожиданиями граждан", - написал Алексей Текслер на своей официальной станице в Instagram.

В пресс-службе мэрии агентству РИА Новости сообщили, что пока исполнять обязанности начальника управления вместо Шабалина будет его заместитель Ирина Степанова.

"Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они "не сошли со снегом" через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы", - подчеркнул глава региона.

По его словам, за ближайшие пять лет в области нужно привести в нормальный вид не менее двух третьих дорог.