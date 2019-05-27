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27.05.2019 10:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ответственного за дороги в Челябинске отстранили от работы

Текст: Екатерина Призова

Глава Челябинска Владимир Елистратов отстранил от работы начальника управления дорожного хозяйства Алексея Шабалина после поездки врио губернатора области Алексей Текслер и критики состояния дорог в городе. Езду по ним врио назвал "маневрированием между ямами".

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
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"Сегодня стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требования и ожиданиями граждан", - написал Алексей Текслер на своей официальной станице в Instagram.

В пресс-службе мэрии агентству РИА Новости сообщили, что пока исполнять обязанности начальника управления вместо Шабалина будет его заместитель Ирина Степанова.

"Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они "не сошли со снегом" через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы", - подчеркнул глава региона.

По его словам, за ближайшие пять лет в области нужно привести в нормальный вид не менее двух третьих дорог.

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Меня в корне не устраивает состояние дорог в области: часто не езда, а маневрирование между ямами. Будем делать упор на качественный ремонт и реконструкцию уже существующих дорог и развязок с независимой экспертизой, чтобы они «не сошли со снегом» через год после реконструкции, строить новые мосты и путепроводы. За ближайшие 5 лет не менее 2/3 дорог в Челябинской области нужно привести в порядок. Сегодня стало ясно, что городской администрации Челябинска придется сменить начальника дорожного хозяйства. Нужно организовать работу в соответствии с новыми требования и ожиданиями граждан. Обсуждали и проблемный участок на стыке улицы Дарвина и Троицкого тракта. В первую очередь нужно сделать мост, чтобы была логика этой развязки, поручил разработать понятный жителям план: продумать инфраструктуру так, чтобы зеленая улица не превратилась в пыльный автобан. #Текслер

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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