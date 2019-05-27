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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Квартирная сделка со штрафом

Суд рублем наказал риелтора за плохую работу
Текст: Мария Щедрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал риелторское агентство выплатить деньги клиенту за невыполнение обещанных услуг. Ответчику пришлось отдать больше, чем он мог получить от сделки с покупательницей квартиры.

Риелтор из агентства в Екатеринбурге получил обещанное вознаграждение, однако сам не довел свою работу до конца. Не только забыл снять с регистрационного учета лиц, которые раньше проживали в квартире, но и скрыл часть сведений.

Клиенту сделка показалось сомнительной, учитывая все обстоятельства. Жительница решила пойти в агентство, чтобы получить обратно деньги, которые потратила на услуги риелтора, - 50 тысяч рублей. Там ей отказали.

Фото: istock
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Тогда обиженный клиент обратилась в суд. Сделка была признана недействительной, и агентству пришлось и деньги вернуть, и оплатить гору штрафов.

Если бы риелторская компания сразу согласилась вернуть 50 тысяч, не пришлось бы отдавать еще больше - 83 тысячи. Так как теперь риелтору пришлось заплатить клиенту еще и штраф, а также компенсировать судебные расходы. Плюс была взыскана компенсация морального вреда.

Свердловский областной суд оставил решение в силе: риелтор нарушил права клиента как потребителя.

Обычно клиенту сложно получить обратно деньги, когда что-то пошло не так, и сделка срывается. Во-первых, чаще всего это случается, потому что договор вообще не был заключен. Именно на основе этого документа можно обратиться либо в суд, либо с жалобой в Роспотребнадзор.

Фото: istockphoto.com
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Бывают и другие случаи - вы, наоборот, подписали что-то лишнее. Этим лишним может оказаться акт об оказанных услугах. "Не стоит подписывать акт об оказанных услугах, пока вам их действительно не окажут", - утверждает член Ассоциации юристов Асия Мухамедшина.

Во-вторых, некоторые будущие хозяева квартир просто не могут найти своего риелтора, потому что он куда-то исчез. Поэтому эксперты советуют выбирать риелтора или агентство через Единый реестр - список, в котором находятся только сертифицированные компании и аттестованные специалисты рынка недвижимости.

Там можно и отзывы от клиентов почитать, и найти нужную информацию о тех, кто оказывает риелторские услуги. Еще лучше проверить на официальном сайте налоговой, действительно ли существует компания, которой вы доверяете свои деньги, а также имеет ли она право заниматься подобной деятельностью.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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