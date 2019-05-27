В Екатеринбурге пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Екатеринбурге на Сибирском тракте сегодня днем столкнулись рейсовый автобус, "Газель" и автомобиль Chevrolet. Есть пострадавшие.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления ГИБДД, водитель автобуса въехал в стоящую впереди "Газель", а та - в легковушку. В результате пострадали пять пассажиров автобуса: их госпитализировали с ушибами, ссадинами и травмами.

Между тем

Накануне серьезное ДТП с пострадавшими случилось в Заречном, недалеко от Екатеринбурга. 32-летний водитель LADA Granta выехал на встречную полосу и врезался в Chevrolet, на котором с дачи возвращалась семья с детьми. Пострадали пассажиры иномарки и водители обеих машин.

"Десятилетняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию, у нее открытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота. У шестилетнего мальчика рваная рана губы, закрытая черепно-мозговая травма. Также в тяжелом состоянии находится водитель отечественного автомобиля", - рассказали в отделе ГИБДД Заречного.