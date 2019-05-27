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27.05.2019 12:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре будут вручать подарки новорожденным

Текст: Елена Панова
В Югре сейчас активно обсуждают, что положить в подарки новорожденным. Предполагается, что в них войдет не менее 46 самых необходимых малышу вещей на первые месяцы жизни.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С инициативой вручения целого набора для младенцев выступила глава Югры Наталья Комарова. При этом губернатор региона поставила задачу сформировать подарок с максимальным учетом мнения самих югорчан.

Уже сейчас звучат предложения, что это должны быть не только необходимые малышу вещи, но и то, что будет напоминать ему о Югре, его родине.

Первый заместитель директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева отмечает, что предварительный перечень вещей для подарка был сформирован по результатам опроса югорских семей и сотрудников учреждений департамента, работающих с семьями.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры приехала в роддом, чтобы поздравить родителей новорожденных

- Сегодня в дополнение к федеральным мерам поддержки семьи при рождении ребенка в Югре дополнительно получают еще пять видов единовременной поддержки, - отметила она. - Кроме того, действует югорский семейный капитал.

В перечне необходимых для младенца вещей - одежда, средства гигиены, игрушки. Члены общественного совета при департаменте социального развития Югры предложили нанести символику региона на отдельные предметы, а также выполнить их из традиционных материалов. Например, чтобы игрушка была изготовлена не из пластика, а из дерева, в традициях народных промыслов народов ханты и манси. Прозвучали также предложения включить в перечень памятный знак с надписью "Я родился в Югре", составить путеводитель по Югре с кратким описанием достопримечательностей округа, органайзер-сундучок, в котором можно будет хранить бирки новорожденного и другие памятные "сокровища" малыша.

Член общественного совета Оксана Якубенок, которая собирается отправиться в роддом за очередным пополнением своей семьи, высказала мнение:

- Думаю, в каждой семье будут рады получить пусть небольшой комплект, но чтобы в нем были нужные вещи.

В результате члены общественного совета поддержали предложение Терезы Пономаревой о том, что сотрудники департамента из всех предложенных предметов сформируют три варианта подарка, которые будут размещены на сайте департамента социального развития Югры. В муниципалитетах пройдет голосование, результаты которого будут представлены на заседании координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре. Оно пройдет 1 июня в День защиты детей под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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