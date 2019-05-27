В Югре на трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся микроавтобус. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По предварительным данным, рейсовый микроавтобус Iveco ехал из Ханты-Мансийска в Югорск. По неустановленной пока причине машина перевернулась в одном километре от поселка Талинка. В результате ДТП погиб один человек. Еще шестеро пассажиров автобуса пострадали. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, опрокидывание могло произойти из-за того, что водитель микроавтобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.