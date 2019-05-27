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27.05.2019 10:38
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Робот-собака сдвинул с места и протащил за собой трехтонный самолет

Текст: Александр Гавриленко

Команда инженеров из Италии представила широкой публике свою новую разработку - четырехногого робота HyQReal с автономным приводом. По словам ученых, это один из самых сильных роботов, созданных в мире на сегодняшний момент. Чтобы продемонстрировать это, они устроили показательное шоу - робота заставили сдвинуть с места самолет весом в 3,3 тонны. Эксперимент засняли на видео на международном порту "Христофор Колумб" в Генуе.

Фото: Предоставлено пресс-службой конференции ЦИПР
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Как видно на записи, робот, похожий на собаку без головы, не просто сдвинул самолет с места, но и протащил его несколько метров по полосе. Сам HyQReal при этом весит менее 130 килограмм и имеет длину чуть больше метра. Как говорят ученые, в машине применено немало инновационных решений и материалов. Например, на концах "лап" робота установлены резиновые ручки, которые обеспечивают усиленное сцепление с грунтом.

Разработкой этой машины инженеры занимаются с 2007 года. На видео представлен последний, самый "продвинутый" вариант модели. Как говорят разработчики, робот предназначен для такой деятельности, с которой не справится человек - например, при демонтаже зданий, поиска людей под завалами и осмотре небезопасных конструкций.

Общество Наука РГ-Видео Роботы: настоящее и будущее
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