Роналду впервые за 13 лет не попал в тройку топ-бомбардиров чемпионата

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в тройку лучших бомбардиров национального чемпионата.

В прошедшем сезоне Роналду забил 21 гол в 31 матче в итальянской серии A и занял четвертое место в гонке лучших снайперов лиги. 34-летний португалец уступил форварду "Сампдории" Фабио Квальярелле (26 мячей), нападающему "Аталанты" Дувану Сапате (23) и форварду Кшиштофу Пёнтеку (22), который в этом сезоне выступал за "Дженоа" и "Милан".

В последний раз Роналду оставался вне тройки лучших бомбардиров национального первенства в сезоне-2005/06 - тогда нападающий, защищавший цвета "Манчестер Юнайтед", отличился девять раз в чемпионате Англии.

Роналду перешел в "Ювентус" летом прошлого года после девяти лет в мадридском "Реале". В первом сезоне за туринский клуб пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.

