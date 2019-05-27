Россия назвала условие для поставок патронов в США

Поставки боеприпасов к стрелковому оружию советского и российского образца в США возможны после снятия мешающих этому санкций.

Россия может поставить в США патроны, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе корпорации "Ростех", ведущего российского производителя боеприпасов.

Ранее Минобороны США объявило тендер на поставку патронов к пистолетам, автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам советского и российского образца. В пояснении к заявке говорится, что поставки имеют нелимитированный и бессрочный характер, а боеприпасы будут использоваться за пределами Соединенных Штатов.

С 2014 года США ввели ряд санкций против российских компаний - в том числе и предприятий ОПК. С ними запрещен обмен товарами, услугами и технологиями.