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27.05.2019,  
19:41
Текст:  Антон Валагин

Россия назвала условие для поставок патронов в США

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Поставки боеприпасов к стрелковому оружию советского и российского образца в США возможны после снятия мешающих этому санкций.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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Россия может поставить в США патроны, если Вашингтон отменит мешающие этому ограничения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе корпорации "Ростех", ведущего российского производителя боеприпасов.

Ранее Минобороны США объявило тендер на поставку патронов к пистолетам, автоматам, пулеметам и снайперским винтовкам советского и российского образца. В пояснении к заявке говорится, что поставки имеют нелимитированный и бессрочный характер, а боеприпасы будут использоваться за пределами Соединенных Штатов.

С 2014 года США ввели ряд санкций против российских компаний - в том числе и предприятий ОПК. С ними запрещен обмен товарами, услугами и технологиями.

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