Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США

Группа российских военных инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией США на самолете Ту-154М ЛК-1. Также специалисты совершат облет территории Эстонии.

В мае это уже второй полет российских наблюдателей над Соединенными Штатами. На этот раз он будет совершен с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо), его максимальная дальность составит 4,9 тысячи километров, передает ТАСС.

Полеты наблюдательных самолетов над территорией других стран осуществляются регулярно в рамках Договора по открытому небу. Они играют важную роль в сфере контроля над вооружением и увеличении прозрачности.