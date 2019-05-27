Российским госслужащим будут доплачивать за наставничество

Для госслужащих в России могут ввести новую надбавку к зарплате - за наставничество, рассказали "РГ" в Министерстве труда и социальной защиты. Ведомством подготовлен проект постановления правительства во исполнение указа президента о профессиональном развитии государственных гражданских служащих.

В частности, предполагается нормативно закрепить порядок наставничества на госслужбе и уровни стимулирования служащих, осуществляющих наставничество, с учетом оценки эффективности их деятельности.

"За безупречное и эффективное выполнение данной ответственной работы наставнику наряду с нематериальными видами поощрений (признание результатов наставника, объявление ему благодарности) проектом постановления предлагается осуществлять его финансовое стимулирование - до 30 процентов месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью гражданской службы", - отметили в пресс-службе Минтруда.

Если, например, размер оклада заместителя начальника отдела федерального министерства составляет 6471 рубль, то доплата может быть 1941 рубль в месяц, пояснили в ведомстве

Предполагается, что доплаты будут вводиться в пределах установленной предельной численности работников указанных органов и бюджетных ассигнований. То есть дополнительных расходов федерального бюджета не потребуется.

Сейчас проект постановления находится на согласовании в заинтересованных государственных органах и проходит общественное обсуждение, уточнили в Минтруде.