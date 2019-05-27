"Ростелеком": За ЕГЭ будут наблюдать свыше 100 тысяч видеокамер

Для видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в более чем 5,7 тысячи пунктах по всей стране в этом году задействуют свыше ста тысяч камер. Об этом сообщает "Ростелеком", являющийся технологическим партнером госэкзамена.

С 14 по 24 мая компания провела тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тысячи аудиторий, в пунктах проведения экзамена и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий. В 4% аудиторий в самых отдаленных и труднодоступных районах ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена будет передаваться на портал наблюдения с помощью специального программного обеспечения и транслироваться в интернете по адресу www.smotriege.ru.

Контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше семи тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. В том числе наблюдение ведется в ситуационном центре в Москве, который открывается сегодня.