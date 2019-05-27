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Рубрика: Экономика

Карьера 50+

Роструд проверит зарплаты
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 113(7871)
Роструд будет следить за судьбой людей предпенсионного возраста, прошедших обучение, организованного службой занятости и Союзом "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Примерно через полгода после того, как они пройдут обучение, мы постараемся узнать, как изменились занятость этих людей и их доход", - сообщил "РГ" замглавы Роструда Денис Васильев. Разговор состоялся во время награждения победителей чемпионата профессионального мастерства "Навыки мудрых". В нем участвовали специалисты старше 50 лет.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Большинство школьников не определились с выбором профессии

"Могу точно сказать, среди людей старше 50 лет есть потрясающие специалисты очень высокого уровня", - продолжил Васильев. И добавил, что уже есть случаи, когда людей предпенсионного возраста планировали уволить, а вместо этого повысили, когда они прошли обучение. На чемпионате, обратил внимание Васильев, некоторые его участники соревновались на площадке в профмастерстве параллельно со своими внуками (16-22 лет), которые в это же время принимали участие в национальном чемпионате WorldSkills Russia.

Чемпионат "Навыки мудрых" является частью программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" при поддержке Министерства труда и Роструда. Первый финал чемпионата "Навыки мудрых" прошел в Москве в сентябре 2018 года. Второй - недавно завершился в Казани. "Мудрые" конкурсанты соревновались по 26 компетенциям. В том числе - "Электромонтаж", "Ресторанный сервис", "Ремонт и обслуживание легковых авто", "Сантехника и отопление", "Парикмахерское искусство", "Промышленный дизайн".

На чемпионате WorldSkills некоторые участники соревновались параллельно с внуками

Анна Руднева, преподаватель московского колледжа бизнес-технологий, стала победительницей по компетенции "web-дизайн". Чтобы попасть на национальный чемпионат, она прошла отборочный тур. "Мы сравнили задания для юниоров (школьников, для которых тоже параллельно шел чемпионат), для молодых специалистов и нас. Оказалось, что по сложности задания одинаковые", - рассказывает Руднева. И выполнять их было довольно сложно, призналась она. Зато теперь она может быть экспертом WorldSkills. Прочувствовав на себе международные требования к этой компетенции, она сможет "вклинить" их в учебный процесс в колледже.

Фото: Сергей Савостьянов
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"И мне теперь будет проще донести до своих учеников требования к профессии", - призналась Галина Фомина, преподаватель колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента. Она победила в компетенции "IT-решения для бизнеса".

Еще один победитель, Андрей Артемов, преподает в тамбовском бизнес-колледже. На чемпионате он взял первое место в компетенции "Сетевое системное администрирование". Он признался, что в Тамбове ему не пришлось ни с кем соревноваться, чтобы попасть на финал. Желающих не нашлось. Компетенция новая, подготовка кадров началась недавно. Но теперь, убежден Андрей, она начнет "прорастать активнее".

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Рынок труда
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