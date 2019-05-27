Сборы по страхованию жизни в РФ сократились впервые за 10 лет

Страхование жизни, считавшееся драйвером страхового рынка, по итогам I квартала потеряло 5,5 процента. Сборы сократились до 94,8 миллиарда рублей. Это первое падение за 10 лет, сообщил председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Чернин на конференции в Москве.

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое агенты страховщиков - банки, часто предлагают своим клиентам как альтернативу банковским вкладам. По данным Всероссийского союза страховщиков сборы в этом сегменте в I квартале сократились на 26,1 процента - до 46 миллиарда рублей.

Страховщики объясняют это несколькими причинами. По словам вице-президента ВСС Максима Данилова, потенциальная аудитория инвестиционного страхования жизни ограничена премиальным сегментом - это примерно 10 миллионов человек. "Все они так или иначе уже знают об этом продукте и уже купили его, если хотели, - указывает Данилов, - К тому же его свойства лет пять не менялись. Это тоже накладывает свой отпечаток".

Еще один фактор - вступление в силу в январе 2019 года новых стандартов продажи страхования жизни. Их разработал Всероссийский союз страховщиков для решения проблемы некорректных продаж полисов. Стандарты обязали участников рынка и их посредников раскрывать полную информацию о продуктах и предупреждать клиентов, что инвестиционное страхование жизни, например, не является банковским депозитом, что вложенные средства не подпадают под систему страхования вкладов и доходность по ним не гарантирована.

Еще более жесткие требования к продаже инвестиционного страхования жизни ввел Банк России. Они начали действовать 1 апреля. По новым правилам, клиентам также должны раскрываться сведения о том, какая часть вложенных клиентом будет проинвестирована, а какая пойдет на премию посреднику. Агентские комиссии съедают часть доходности, потребители должны знать об этом, аргументировал ЦБ.

Оценить влияние требований регулятора на динамику инвестиционного страхования жизни можно будет по итогам второго квартала, говорят участники рынка. Большинство убеждены, что снижение сборов в этом сегменте в любом случае продолжится. "По итогам года объем сборов может сократиться на четверть", - озвучил консолидированный прогноз страховщиков Максим Чернин.

ЦБ больше настораживает рост числа жалоб, связанных со страхованием жизни. Как сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния, в I квартале их стало больше на 85 процентов. В ближайшее время регулятор проведет контрольные закупки и проверит, соблюдаются ли новые правила, предупредил Габуния.

В перспективе драйвером страхового рынка может стать накопительное страхование жизни (НСЖ), полагают участники рынка. По итогам I квартала этот сегмент вырос почти на 50 процентов.

"Аудитория накопительного страхования жизни в отличие от инвестиционного гораздо шире - это практически все трудоспособное население страны", - отмечает Максим Чернин.

По его прогнозу, особенно востребованы будут "детские" программы, в рамках которых родители могут копить деньги на обучение подрастающего поколения, а также продукты с сервисными компонентами, когда вместе с покупкой полиса накопительного страхования жизни клиент получает защиту от критических заболеваний, услуги телемедицины, возможность при необходимости консультироваться у психолога или юриста.