Счетная палата будет проверять информсистемы ведомств

Счетная палата будет проверять информационные системы органов власти, чтобы повысить их открытость, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"Одна из наших новых задач - повысить открытость органов власти. Будем анализировать информсистемы ведомств, продвигать открытые данные", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.
За первые месяцы этого года Счетная палата сама опубликовала вдвое больше отчетов, чем в прошлом, отметил он.
В понедельник, 27 мая Алексей Кудрин представил отчет о работе Счетной палаты за 2018 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Счетная палата провела 419 проверок на 10 789 объектах и выявила нарушений на 772 миллиарда рублей, 38 процентов всех нарушений пришлось на госзакупки. Теперь если нарушения сразу исправляют, Счетная палата их не засчитывает, это новая практика, написал Алексей Кудрин.
Одна из наших новых задач - повысить открытость органов власти. Будем анализировать информсистемы ведомств, продвигать открытые данные. Сами за первые месяцы этого года опубликовали вдвое больше отчетов, чем в прошлом. В том числе и по силовым ведомствам.— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 27 мая 2019 г.