Счетная палата будет проверять информсистемы ведомств

Счетная палата будет проверять информационные системы органов власти, чтобы повысить их открытость, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Одна из наших новых задач - повысить открытость органов власти. Будем анализировать информсистемы ведомств, продвигать открытые данные", - написал Кудрин на своей странице в Twitter.

За первые месяцы этого года Счетная палата сама опубликовала вдвое больше отчетов, чем в прошлом, отметил он.

В понедельник, 27 мая Алексей Кудрин представил отчет о работе Счетной палаты за 2018 год на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Счетная палата провела 419 проверок на 10 789 объектах и выявила нарушений на 772 миллиарда рублей, 38 процентов всех нарушений пришлось на госзакупки. Теперь если нарушения сразу исправляют, Счетная палата их не засчитывает, это новая практика, написал Алексей Кудрин.