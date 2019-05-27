Сергей Шойгу и президент Южной Осетии обсудили военное сотрудничество

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили в понедельник вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе проведение совместных учений и подготовку кадров, сообщает Минобороны РФ.

По словам Шойгу, дружественные отношения вооруженных сил России и Южной Осетии насыщены разными событиями, в том числе совместными мероприятиями боевой подготовки, а также "обучения следующего поколения".

Глава российского военного ведомства отметил, что Россию и Южную Осетию многое объединяет. "Конечно, все что за эти годы произошло в России, тесно переплетается с Южной Осетией, с ее историей и народами, которые проживают на Кавказе", - сказал Шойгу.

По его словам, все, что делает президент Южной Осетии способствует серьезному восстановлению республики и ее экономики.

В свою очередь Анатолий Бибилов передал Шойгу благодарность народа Южной Осетии за помощь во время югоосетинского конфликта. "Хочу поблагодарить за то, что вы сделали для Южной Осетии, имею в виду с начала тех событий - развала Советского союза, вооруженного конфликта, который был", - сказал он. Бибилов отметил, что в те годы Шойгу был "тактическим руководителем урегулирования югоосетинского конфликта". Глава республики подчеркнул, что народ Южной Осетии благодарен и за те годы, и за 2008 год, когда была не допущена гуманитарная катастрофа. Он отметил, что вопросы, которые обсуждались на встрече, помогут еще большему углублению отношений.