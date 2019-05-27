Шесть человек пострадали в результате землетрясения в Перу

В результате подземных толчков в Перу пострадали шесть человек. Информация о возможных жертвах не поступала.

Напомним, землетрясение магнитудой 8 произошло в Перу. Очаг сейсмособытия находился на глубине 115 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.

Не менее 18 зданий на севере страны были разрушены полностью, еще 27 частично, передает Bloomberg. В настоящее время оценивается ущерб от землетрясения.

Было нарушено электроснабжение, несколько больниц эвакуированы.