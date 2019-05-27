Сирот перестанут разлучать с братьями и сестрами

Работа детских домов в России может кардинально измениться. Министерство просвещения опубликовало проект поправок, который может повлиять на судьбу десятков тысяч детей-сирот.

Самое главное то, что малышей из одной семьи органы опеки больше не будут распределять по разным учреждениям. Даже если дети остались без родителей, братья и сестры имеют полное право полноценно общаться друг с другом. Но фактически многие из них этой возможности лишены и не видят друг друга годами.

- Одной из проблем является разделение организаций для детей-сирот по типам: на медицинские, образовательные организации и организации, оказывающие социальные услуги, - сообщили в министерстве просвещения.

Дети от 0 до 4 лет помещаются в дом ребенка, от 4 лет до 18 - в образовательные или "социальные" учреждения. Причем детей-инвалидов, с особенностями здоровья и психики иногда переводят даже в другие регионы, если специализированной организации в своем нет. В итоге родных братьев и сестер, которые как никогда нуждаются в поддержке друг друга в этот сложный период жизни, "разбрасывают" на многие километры.

- Организации для детей-сирот с разными образовательными потребностями, в том числе детские дома-интернаты, неравномерно распределены на территории субъекта РФ. В итоге дети, имеющие нарушения развития, как правило, помещаются в организацию, удаленную от их места жительства с родителями, - поясняют в министерстве просвещения. - Этот подход препятствует сохранению или восстановлению детско-родительских и семейных отношений.



Многие братья и сестры "разведены" по разным детским домам и не видят друг друга годами

Правозащитники обратили внимание на эту проблему еще несколько лет назад. Но сделать что-то без изменения законодательства было крайне трудно. В феврале вице-премьер Татьяна Голикова поручила подготовить поправки к постановлению правительства №481 "О деятельности организаций для детей-сирот". Сейчас они опубликованы министерством просвещения для общественного обсуждения. Если новый проект будет принят, практика разделения детей-сирот "по категориям" со временем должна уйти в прошлое.

Что еще нового устанавливает проект? К примеру, закрепляет за ребятами - воспитанниками детских домов и интернатов право на карманные деньги. Кроме того, планируется сократить количество детей в воспитательной группе с восьми до шести. При этом если в группе есть дети до четырех лет или дети-инвалиды, на каждых троих воспитанников должен быть минимум один воспитатель.

Комментарий

Глава фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская:

- Это, пожалуй, один из самых важных документов для нас. Практика разделения детей-сирот по их возрасту или особенностям здоровья не соответствует интересам ребенка. В ситуации, когда дети и так лишены поддержки взрослых, испуганы, их разделение может стать еще одной серьезной травмой для них.

Сегодня во всех этих учреждениях и так должны быть созданы условия доступной среды для детей-инвалидов. Так что перестроиться под новые требования, которые прописаны в проекте, вполне реально. Если до этого детский дом принимал ребят с семи лет, то не так уж много понадобится для того, чтобы начать принимать малышей. Надо поставить детскую кровать, второй унитаз пониже и нанять обученных воспитателей. Тогда не будет ситуации, когда мать-одиночка из-за тяжелой жизненной ситуации временно отдает ребенка под опеку государства и не может навещать своего малыша из-за отсутствия денег на проезд, потому что дом ребенка - один на регион. И он в 700 километрах от места ее жительства.

Что касается карманных денег - это тоже очень важная норма. В зависимости от подчинения и от региона конкретные суммы "карманных" могут отличаться или их может вовсе не быть. Где-то дети до 18 лет вообще не держали в руках "живых" денег. Они не знают, как потратить даже 100 собственных рублей. В итоге когда на выпуске из детского дома они получают на руки сразу миллион, то могут бездумно потратить эту огромную для них сумму за пару недель. Право на карманные деньги позволит улучшить адаптацию детей-сирот к реальной жизни.

Еще одно важное изменение - документ закрепляет норму: количество воспитателей на ребенка должно быть не фиксированным, а рассчитываться исходя из потребностей детей. Нередки были случаи, когда в детских домах-интернатах, где живут ребята с тяжелейшими двигательными и ментальными нарушениями, на две группы (то есть на 16 детей) был всего один воспитатель.

Справка "РГ"

По данным Минпросвещения, к началу 2019 года в России работало всего 1314 организаций для детей-сирот, из которых 459 являются образовательными, 148 - медицинскими (дома ребенка), 695 - оказывающими социальные услуги, в том числе 358 социально-реабилитационных центров. Общее число воспитанников - 71,5 тысячи детей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"