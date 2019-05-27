Владельцы гражданского оружия должны будут продлять разрешение на свои стволы раз в 15 лет. Разработка текста соответствующего законопроекта поручена председателю Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

Сейчас перерегистрация гладкоствольных ружей, нарезных карабинов и травматических пистолетов происходит каждые пять лет. Предложение продлить сроки перерегистрации оружия уже звучали, в том числе и в 2017 году. Но до 15 лет пока увеличили только срок контрольного отстрела нарезного оружия для базы данных пулегильзотеки.

Главное в процедуре лицензирования - проверка психического здоровья, тесты на алкоголизм и наркоманию. Причем только в конкретных диспансерах

Как это обычно бывает, у такой масштабной новации есть противники и сторонники. Те, кто против увеличения срока перерегистрации, утверждают, что за 15 лет человек, владеющий оружием, может кардинально измениться. Ведь главное в процедуре лицензирования - проверка психического здоровья и тесты на алкоголизм и наркоманию. Если проверять человека каждые пять лет, то можно заметить опасные синдромы и вовремя отобрать стреляющий предмет.

Но 15 лет - слишком большой перерыв между такими проверками. За этот период никем не контролируемый человек может сойти с ума, спиться или подсесть "на иглу". Даже просто заболеть какой-нибудь хворью, включенной в запретный для владельцев оружия и, кстати, водителей, перечень.

Речь идет в том числе о людях, которые практически ничего не видят. Тому, у кого потеря зрения 70 процентов, не помогают линзы и очки. В момент получения разрешения на оружие зрение было в допустимой норме. А потом что-то случилось - травма, побочное осложнение какой-либо инфекционной болезни. И зачем ему ружье, если он мишень может только нащупать? Тем не менее срок лицензии не истек, у него - ствол и патроны. И он вполне законно - пока - может стрелять. Вот только куда полетят его пули, картечь и дробь?

Но сторонники оружейной либерализации возражают: трагических случаев с зарегистрированным оружием ничтожно мало - раз в один, два, а то и в три года. Зато в ДТП в год гибнут 20-30 тысяч человек - население среднего райцентра, втрое больше, чем погибло наших солдат за десятилетие "афганской" войны. При этом водительское удостоверение обновляется раз в 10 лет.

Владельцев гражданского оружия в стране - около 5 миллионов, автомобилистов - более 40 процентов населения. Так почему же эти 5 миллионов контролируют вдвое строже, чем огромную массу обладателей другими предметами повышенной опасности - автомобилями?

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах предположили, что к продвижению идеи продления срока перерегистрации приложили руку и лоббисты оружейного бизнеса. Действительно, по некоторым статистическим данным, в стране закрылось почти 15-20 процентов специализированных охотничьих магазинов, упал уровень продаж гражданского оружия. Услуги по перерегистрации стали дороже, а требования - строже. Что правильно. Так, получить медицинские справки все по тем же "дисциплинам" - от психиатра, по алкоголю и наркотикам - можно только в конкретных диспансерах, а не в частной клинике.

Все это объективно снижает интерес людей к приобретению гражданского оружия, следовательно, падает прибыль производителей и продавцов. Вполне логично, что и промышленники, и бизнесмены, правоохранители и законодатели стали искать разумный компромисс.

Кстати, появление в продаже по лицензии два десятка лет назад травматического оружия - как раз и есть пример такого компромисса. Помните, очень громко звучали предложения, в том числе и от представителей депутатского корпуса, включить в оборот гражданского оружия боевые пистолеты для самообороны? Мол, мощное ружье или карабин приобрести можно, так почему пистолет - нельзя? Появление "травматов" снизило накал дискуссий, с другой стороны - позволило переделать ненужные, хранящиеся на складах пистолеты и получить доход в казну.

Напомним, что всем владельцам оружия следует начинать подготовку к пролонгации разрешения как минимум за три месяца до срока ее окончания. Разрешительный документ невозможно получить, если человек имеет непогашенную судимость, состоит на учете в нар­кологической или психиатрической клинике, допустил правонарушение, связанное с оборотом и использованием огнестрельного оружия. Например, незаконно изготавливал, хранил и сбывал оружие, неправомерно его использовал, нарушал правила хранения и ношения.

Серьезным нарушением считается и самовольное внесение конструктивных изменений в имеющееся на руках лицензионное оружие. Скажем, если владелец расточил или заменил ствол для ведения огня патронами большего калибра, переделал механизм для ведения стрельбы очередями, увеличил емкость обоймы.

Просрочка лицензии хотя бы на один день влечет за собой штраф от 500 до 2 тысяч рублей. При этом огнестрельное оружие изымается сотрудниками полиции на срок до одного года. Незаконное хранение оружия более месяца влечет штраф до 5 тысяч рублей, арест до 15 суток и безвозвратную конфискацию оружия.