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Рубрика: В мире

Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии. Президент США вместе с супругой Меланьей сейчас находятся в Токио. Перед входом во дворец гостей встретил почетный караул Сил самообороны Японии. Также были исполнены гимны двух стран.

Фото: REUTERS/Issei Kato
Новый император Японии впервые появился на публике

Затем Дональд и Меланья прошли в "Бамбуковый зал". После окончания аудиенции хозяин Белого дома отправится на переговоры с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также торговые вопросы.

В мире Восточная Азия Япония Дональд Трамп
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