Трамп встретился с новым императором Японии Нарухито

Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с новым императором Японии. Президент США вместе с супругой Меланьей сейчас находятся в Токио. Перед входом во дворец гостей встретил почетный караул Сил самообороны Японии. Также были исполнены гимны двух стран.

Затем Дональд и Меланья прошли в "Бамбуковый зал". После окончания аудиенции хозяин Белого дома отправится на переговоры с премьер-министром Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове, а также торговые вопросы.