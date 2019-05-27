Постановление правительства Республики Тыва от 27 мая 2019 года № 248 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за I квартал 2019 г."

Новости

Путин в Нур-Султане обсудит вопросы международной деятельности ЕАЭС 16:31
Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма 16:21
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео 16:20
В Карелии депутат горсовета избил работника дома культуры 16:16
На Кубани после задымления из ТЦ эвакуирован 361 человек 16:15
Канатная дорога изменит расписание из-за концерта в Лужниках 16:14
СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье 16:14
В Ленобласти СК начал проверку после обрушения на гоночной трассе 16:14
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе 16:07
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе 16:02
Фестиваль песчаных скульптур открылся в Петропавловской крепости 16:01
Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси 16:00
Skoda рассказала, как назовет внедорожный пикап на базе Kodiaq 16:00
В Нижнем Новгороде откроют новые мультимодальные рейсы 15:54
Более миллиона жителей Латвии не приняли участие в выборах в Европарламент 15:54
В Ивановской области ребенок утонул в бассейне 15:52
Главгосэкспертиза оценила состояние галереи Айвазовского в Феодосии 15:44
В Уфе двое детей отравились бытовым газом 15:38
Ранивший журналистов в Ставрополе хотел опубликовать статью 15:35
Победители Всероссийской олимпиады из Москвы получат по 500 тысяч рублей 15:33
В Петербурге в Петровском пруду "выловили" золотой автомобиль 15:29
Аллеи знаний зазеленели в четырех калужских школах 15:26
Минские спасатели одержали победу на соревнованиях в Польше 15:25
В московском лесу найден человеческий череп 15:24
Под Костромой возбудили дело о падении пианино на ребенка в детсаду 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 мая 2019 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 27 мая 2019 года № 248 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за I квартал 2019 г."

Дата подписания 27 мая 2019 г.
Опубликован 27 мая 2019 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. № 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за I квартал 2019 г.:

на душу населения - 10 462 рубля;

для трудоспособного населения - 10 769 рублей;

для пенсионеров - 8 280 рублей;

для детей - 11 036 рублей.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Минобороны предлагает ужесточить прохождение медкомисии при призыве в армию
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
МВД выяснит причину нападения на журналистов в Ставрополе
В России стартует основная волна ЕГЭ
На Украине посчитали убытки от экономического противостояния с Россией
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Армия США заказала российские патроны
Кинократия
Кинократия
Закончилась "Игра престолов"