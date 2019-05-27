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27.05.2019,  
16:20
Текст:  Антон Валагин

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ. "Раз элементы на высоте сработали, значит свои цели они нашли", - говорится в описании видео.

Фото: YouTube
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Бомба снаряжена 15 боевыми элементами. Каждый снабжен радиовысотометром и тепловым датчиком, настроенным на инфракрасное излучение бронетехники. После раскрытия авиабомбы боевые элементы спускаются на парашютах до определенной высоты, Как только система управления находит цель, парашют отстреливается, включается импульсный реактивный двигатель и 14 килограммов взрывчатки с устройством для формирования кумулятивной  струи пикируют на танк.

Эффективность противотанковых авиабомб в том, что они атакуют бронетехнику в наименее защищенную проекцию - сверху. Бессильна против РБК-500 и дополнительная защита: как динамическая, так и активная. Первую не устанавливают на верхние плоскости танка за неимением места: там сплошь люки, приборы наблюдения и связи, вентиляционные решетки моторного отсека. Радары КАЗ сканируют боковое пространство и против атаки сверху также бессильны.

Самонаводящиеся боевые элементы входят и в оснащение новейшей российской авиабомбы "Дрель".

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