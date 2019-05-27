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27.05.2019 / 13:49
Среда обитания

В ЦУМе открылся мужской корнер Off-White

Фото: пресс-служба ЦУМ
Фото: пресс-служба ЦУМ

Пространство площадью 85 квадратных метров оформлено в индустриальном стиле с использованием латуни, камня и металлической сетки.

В корнере представлена весенне-летняя коллекция бренда, которую дизайнер и основатель марки Off-White Вирджил Абло посвятил любимым героям тинейджеров: актеру Джеймсу Дину, сыгравшему главную роль в культовом фильме 1950-х "Бунтарь без причины", граффити-райтеру Дональду "Донди" Уайту и анимационному персонажу Барту Симпсону.  Абло использует разноцветный деним и объемный трикотаж. Кроме того,  в коллекции - парки и блейзеры с цветным градиентом и в расцветке хаки.

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