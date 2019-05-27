Медали II Евроигр: Сколько в них золота и для чего добавили наноалмазы

"Решение этой золотой медали, с одной стороны, традиционное, так как это классический диск. Но все остальное - это плод огромного труда коллектива людей. Дизайн воплощает главную идею Игр - поиск волшебного цветка-папоротника. Тот, кто станет победителем Игр, может считать, что его мечта сбылась, и он нашел этот волшебный цветок. Важно обратить внимание и на технологии изготовления этих медалей, материалы, которые используются. Прежде всего золотая - здесь покрытие действительно из настоящего золота 24 карата, но уникальность - в использовании современной нанотехнологии, благодаря которой в покрытие добавлены нано-алмазы, что гарантирует долговечность, износостойкость. Эта технология использована и в медалях другого достоинства - серебряных и бронзовых. Это действительно награды, которые достойно венчают такой важный и знаковый форум для Европы, как II Европейские игры", - сказал Георгий Катулин. Спортивные объекты готовы к проведению спортивного форума, завезено оборудование.

"Мы решаем вопросы временной инфраструктуры и брендирования всех объектов, комфортной доставки зрителей на объекты. И, конечно, самое главное - обеспечить безопасность спортсменов и болельщиков", - добавил директор фонда. Журналисты из разных стран подали более 1 тыс. заявок на аккредитацию. Ожидается, что эта цифра достигнет порядка 1,2 тыс. "44 европейские страны будут вести репортажи с арен, плюс 8 европейских стран будут показывать дневники, хайлайты. Порядка 120 стран будут транслировать Игры по всему миру. Аудитория домашних телевещателей превышает 500 млн человек", - рассказал Георгий Катулин. На церемонии открытия II Европейских игр будут активно использоваться современные технологии, прежде всего технология виртуальной реальности, передает БЕЛТА.

"Шоу будет интерактивным: каждый человек, пришедший на стадион, не просто зритель, это полноценный участник шоу. Здесь в полной мере включаются наши IT-технологии: каждый зритель сможет скачать специальное приложение и с его помощью расширить эффект присутствия", - отметил директор фонда.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тысяч атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.