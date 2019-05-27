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Рубрика: Власть

Заявка на доверие

В "Единой России" назвали тенденции предварительного голосования
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 113(7871)
День предварительного голосования, который провела "Единая Россия" 26 мая, выявил ряд положительных для партии тенденций. Кроме того, стало ясно, что с идеей предварительного отбора кандидатов партийцы не промахнулись. Об этом заявил премьер-министр РФ, лидер "единороссов" Дмитрий Медведев после завершения праймериз в 30 регионах страны.

В минувшее воскресенье граждане в очередной раз получили возможность поучаствовать в отборе кандидатов от "ЕР" на выборах депутатов заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления. Все эти выборы пройдут 8 сентября. В нынешнем году впервые россияне смогли проголосовать за своих кандидатов не только на счетных участках, но и онлайн. Для этого на специальном портале нужно было ввести необходимые данные и прикрепить фотографию с раскрытым паспортом в руке. Это должно было помочь исключить дублирование голосов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Новые возможности, связанные с электронным голосованием, стали "обкаткой новых технологий", заявил Дмитрий Медведев, общаясь по итогам выборного дня с партийцами в штабе "ЕР". В дальнейшем их можно использовать "в полноценной избирательной практике", отметил он. Добавим, что к онлайн-выборам готовится и Москва - в этом году такой вариант будет доступен на выборах в Мосгордуму наряду с традиционным голосованием.

Еще одна тенденция, которую отметил Медведев, - это активное участие молодежи. 38% участников процедуры менее 35 лет - в "ЕР" это назвали рекордом. В связи с этим председатель "ЕР" сделал вывод, что партия обновляется. А это важный процесс, чтобы продолжать занимать устойчивое положение в политической жизни нашей страны, подчеркнул он.

Среди других новшеств нынешнего отбора кандидатов Медведев назвал проект "ПолитСтартап". Он отметил, что данная программа помогла "определить лидеров, помогла им лучше, аргументированнее отстаивать свою позицию, донести ее до восприятия граждан нашей страны". "Мы не промахнулись, когда стали использовать предварительное голосование в своей политической практике", - подвел итоги Медведев. Когда новинку только внедряли, "основной вопрос был в том, придут ли люди", заметил он. Однако, продолжил лидер "единороссов", практика показала, что предварительное голосование - важный институт, который помогает партии сформировать свою позицию и разъяснить избирателям, чем будут заниматься кандидаты, если получат мандат доверия.

В процедуре приняли участие порядка 1,5 млн избирателей

Кроме того, в партии зафиксировали хорошую явку избирателей, которая, по оценке секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября. Предварительные данные о явке по состоянию на 20.00 по московскому времени - 9,35% от общего числа избирателей регионов, где проходил отбор. Таким образом, в процедуре приняли участие порядка 1,5 млн избирателей. Итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно. А в июне-июле пройдут конференции региональных отделений "Единой России", на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на выборы в сентябре.

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