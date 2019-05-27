В ГД надеются на возобновление диалога после выборов в Европарламент

В Госдуме прокомментировали прошедшие 23-26 мая выборы в Европарламент, которые сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что новая конфигурация Европарламента позволит возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией.

"Прошедшие выборы в Европарламент достаточно серьезно меняют политический ландшафт. Рекордно большая явка, впервые за последние десятилетия превысившая 50%, говорит о росте активности как сторонников евроскептиков, так и европейской интеграции", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что ожидаемо усилились позиции ультраправых сил, что отражает тенденции последних лет. В общей сложности, согласно предварительным результатам, они получают 111 мест против 78 в прошлом созыве Европарламента.

Слуцкий назвал "прорывом" результаты объединения "Альянса либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) и движения президента Франции Макрона "Республика на марше", получающего 105 кресел. Этот блок уже называют радикальным проевропейским крылом парламента.

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что партии Европейская народная партия (ЕНП) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСД), которые долгие годы определяли политику Евросоюза, напротив, утрачивают суммарное большинство, хотя и сохраняют за собой первые позиции. По предварительным данным, ЕНП получает 179 мандатов, теряя 38, а ПАСД достается 152 места, что на 34 меньше, чем в прошлом составе Европарламента.

"Это означает, что парламентские коалиции будет создавать все сложнее, а за пост главы Еврокомиссии сейчас развернется настоящая борьба", - считает Слуцкий.

По его словам, голосование на выборах в Европарламент отразилось также на политической ситуации в ряде европейских столиц.

"Победа партии Марин Ле Пен во Франции уже привела к требованию роспуска Национального собрания. Досрочные парламентские выборы могут пройти в Греции, где первое место в Европарламенте также получила оппозиция. В Германии успех "зеленых" и огромный провал социал-демократов угрожают стабильности существующей коалиции. Такова общая картина", - заявил Слуцкий.

В то же время российская сторона надеется, что новая конфигурация Европарламента и усиление влияния прагматично настроенных сил позволят возобновить межпарламентское сотрудничество с Россией. "Нам, безусловно, необходимо возвращаться к совместным форматам взаимодействия и решать все вопросы путем диалога", - подчеркнул парламентарий.