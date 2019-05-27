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27.05.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, с какой погоды начнется лето

Текст: Ольга Игнатова
Уже со вторника в центральных регионах европейской части России начнется повышение температуры воздуха до 22-27 градусов. А в середине недели может установиться 30-градусная жара.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"В центральных областях начнется лето, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. - Циклоны будут находиться на севере европейской территории, блокируя поступление холодного воздуха из северных широт. Теплый воздух будет поступать к нам с востока Европы или с восточного Средиземноморья. Над центральными регионами России установится антициклон".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В Москве и области в понедельник без осадков, днем 20-22 градуса, ветрено. Во вторник, 28 мая, местами небольшой дождь, а воздух пргреется до 22-27 градусов.

С 29 мая по 2 июня возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до отметки "+30" градусов и выше.

Небольшое потепление ждет в начале недели и Поволжье. Днем там 20-25 градусов, кратковременные дожди с грозами, порывы ветра 15-20 метров в секунду. На юге Поволжья (Самарская, Саратовская области) 30-градусная жара ожидается в конце недели.

Потеплеет и на юге Урала (Челябинская, Курганская, Тюменская области): +19…+24 градуса. К середине недели там начнутся дожди.

На юге Западной Сибири (Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Алтай) в начале недели +14…+19 градусов. Ближе к середине недели начнется повышение температуры - до 22-27 градусов.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Кто и как делает хорошую погоду в Москве

На юге европейской территории в начале недели будет дождливо, потому что погоду определяют циклоны, в том числе из Скандинавии.

Особенно много осадков на Северном Кавказе и Нижнем Дону. Например, в Ростовской области в понедельник сильный дождь, гроза, град, ветер до 23 метров в секунду. Сильный дождь с градом в Ингушетии и Чечне.

На севере тоже дождливо. Например, в Ненецком округе. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пока до летних рекордов далеко - днем от 16 до 21 градуса.

Дождливо на юге Дальнего Востока, в частности, в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. В Хабаровском крае в понедельник может выпасть до 50 мм осадков, что соответствует месячной норме.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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