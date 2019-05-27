В Госдуме назвали причину вотума недоверия правительству Австрии

Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу - это расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Евросоюза. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее за вынесение вотума недоверия правительству во главе Курцем проголосовало большинство депутатов нижней палата парламента Австрии. Это произошло на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Железняк отметил, что отношение к главе Австрийской народной партии со стороны парламента явно не совпадает с мнением местных граждан, которые "проголосовали за новую волну в австрийской политике сначала на национальных выборах, а затем на выборах в Европарламент, где вновь поддержали линию Курца". И это произошло, несмотря на развал коалиции и скандал с так называемым "русским следом", отметил Железняк.

"Абсурдная попытка связать политику правительства Курца с влиянием Москвы направлена на охлаждение российско-австрийских отношений, которые приобрели при Себастьяне Курце новый импульс и конструктивный характер", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, "провокация европейского масштаба" с вице-канцлером Штрахе изначально была спланирована накануне выборов в Европарламент, чтобы подорвать высокий рейтинг канцлера. Также целью было разрушить коалицию и помешать укреплению позиций новых политиков в Европе, которые конструктивно подходят как к решению внутренних вопросов, так и к разрешению внешних проблем.

"Но даже на таком негативном фоне политический курс партии канцлера заслужил большое доверие, добившись лучшего за всю ее историю результата, - считает Железняк. - Добившись ощутимых социально-экономических и внешнеполитических успехов, Себастьян Курц за короткий период своего руководства страной доказал, что в Европе есть ответственные и здравомыслящие политики, способные разумно и взвешенно подходить к диалогу с другими странами без ущерба для национальных интересов".

Он считает, что объявленный вотум недоверия Себастьяну Курцу усугубляет внутриавстрийский политический кризис. Этот шаг направлен на снижение рейтинга доверия к партии канцлера на предстоящих внеочередных выборах в парламент страны, убежден депутат.