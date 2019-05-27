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Рубрика: Власть

В Госдуме назвали причину вотума недоверия правительству Австрии

Текст: Татьяна Замахина
Вотум недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу - это расплата за новый взгляд на позицию страны в Европе, а также пути развития самого Евросоюза. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Ранее за вынесение вотума недоверия правительству во главе Курцем проголосовало большинство депутатов нижней палата парламента Австрии. Это произошло на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Железняк отметил, что отношение к главе Австрийской народной партии со стороны парламента явно не совпадает с мнением местных граждан, которые "проголосовали за новую волну в австрийской политике сначала на национальных выборах, а затем на выборах в Европарламент, где вновь поддержали линию Курца". И это произошло, несмотря на развал коалиции и скандал с так называемым "русским следом", отметил Железняк.

МИД отметил заказной характер скандала вокруг экс-вице-канцлера Австрии

"Абсурдная попытка связать политику правительства Курца с влиянием Москвы направлена на охлаждение российско-австрийских отношений, которые приобрели при Себастьяне Курце новый импульс и конструктивный характер", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, "провокация европейского масштаба" с вице-канцлером Штрахе изначально была спланирована накануне выборов в Европарламент, чтобы подорвать высокий рейтинг канцлера. Также целью было разрушить коалицию и помешать укреплению позиций новых политиков в Европе, которые конструктивно подходят как к решению внутренних вопросов, так и к разрешению внешних проблем.

"Но даже на таком негативном фоне политический курс партии канцлера заслужил большое доверие, добившись лучшего за всю ее историю результата, - считает Железняк. - Добившись ощутимых социально-экономических и внешнеполитических успехов, Себастьян Курц за короткий период своего руководства страной доказал, что в Европе есть ответственные и здравомыслящие политики, способные разумно и взвешенно подходить к диалогу с другими странами без ущерба для национальных интересов".

Он считает, что объявленный вотум недоверия Себастьяну Курцу усугубляет внутриавстрийский политический кризис. Этот шаг направлен на снижение рейтинга доверия к партии канцлера на предстоящих внеочередных выборах в парламент страны, убежден депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Австрия Законодательная власть Госдума
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