В Китае резко снизились системные финансовые риски

Системные риски в финансовой сфере Китая на макроуровне резко упали по сравнению с прошлым годом, отмечается в отчете, представленном в Университете Цинхуа в Пекине на Глобальном финансовом форуме "Удаокоу - 2019" (Tsinghua PBCSF Global Finance Forum 2019).

После применения в течение двух лет интенсивных мер по снижению избыточной долговой нагрузки и предупреждению рисков, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", некоторые китайские предприятия сталкивались с трудностями финансирования. Учащались кредитные дефолты, в результате чего реальный сектор экономики Китая и его финансовый рынок в течение всего 2018 года находились в условиях высоких рисков и сильных колебаний.

Как рассказал замдиректора финансового института "Удаокоу" при Университете Цинхуа Чжоу Хао, главной причиной, способствующей значительному снижению этих финансовых рисков в этом году, являются меры, связанные с макроэкономической корректировкой и политикой регулирования Народного банка Китая.

В прошлом году в Китае был введен целый ряд мер для обеспечения экономического роста и укрепления финансового развития. Среди них - финансовая поддержка частных предприятий, снижение налогов и сборов, снижение нормы обязательных резервов по отдельным отраслям. Благодаря этому с начала этого года китайская макроэкономика постепенно восстанавливается.

В отчете также говорится, что вероятность возникновения системных финансовых рисков в будущем в Китае низкая. В стране продолжается тенденция восстановления макроэкономического роста.