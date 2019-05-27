В Китае вспоминают Великий поход 1930-х годов

Во время инспекционной поездки в провинцию Цзянси председатель КНР Си Цзиньпин возложил цветы к памятнику, на месте которого брал свое начало Великий поход. Легендарный поход армии китайских коммунистов из южного Китая через труднодоступные горные районы стартовал в октябре 1934 года. Его дух не угасает и в наши дни, передает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное " слова китайского лидера.

Великий поход рабоче-крестьянской Красной армии Китая рассматривается международным сообществом как одно из важнейших событий XX века, которое могло бы повлиять на ход истории всего мира. Теперь, будучи второй экономикой в мире, Китай использует дух Великого похода для вдохновения народа на возрождение всей нации.

"Кто отстает, тот будет бит" - этот постулат хорошо усвоили китайцы еще со времен Первой Опиумной войны в 1840 году. А боевой дух вдохновлял китайский народ из поколения в поколение на достижение процветания страны и нации. Когдато в чрезвычайно сложных условиях Китаю удалось за короткий срок разработать "две бомбы и один спутник" (атомная бомба, водородная бомба и искусственный спутник Земли). Когда экономика страны была на грани краха, Китай начал проводить экономические реформы и расширять открытость, которые считались новым Великим походом. Несколько лет назад китайская экономика стала второй по объемам в мире.