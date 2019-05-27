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Рубрика: В мире

В мае 140 нелегалов пытались попасть в Британию через Ла-Манш

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид прервал отпуск, чтобы обсудить со своим французским коллегой ситуацию с нелегальными мигрантами. В мае более 140 человек пытались переправиться через Ла-Манш. Беженцы были задержаны.

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В ноябре прошлого года Лондон и Париж договорились вместе бороться с преступными группировками, переправляющими нелегалов с материка. Был создан координационно-информационный центр. Кроме того, Великобритания увеличила число патрульных судов в проливе.

В минувшую субботу береговая охрана задержала в Ла-Манше лодку, в которой находились 8 граждан Ирана и Афганистана.

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