В Роспотребнадзоре рассказали о начале сезона активности клещей

В начале сезона активности клещей в большинстве регионов России началась акарицидная обработка, сообщили в Роспотребнадзоре. Уже обработано более 84 тысяч гектаров.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах препаратами для защиты от клещей также обрабатывают крупный и мелкий рогатый скот. Лаборатории в регионах готовы к исследованию клещей.

Для населения подготовлены информационные памятки о правилах индивидуальной защиты. Пока обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом, отмечают в ведомстве.

В этом году планируется привить от этих болезней более 3,1 миллиона человек, уже привиты более 2,1 миллиона человек.