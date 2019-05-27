Магазины могут возобновить прием стеклотары у населения

В России могут вновь начать принимать бутылки у населения. Проработать этот вопрос поручил председатель правительства России Дмитрий Медведев министерству природных ресурсов и экологии, министерству промышленности и торговли и министерству экономического развития. Ведомствам поручено также оценить целесообразность проведения такого эксперимента.

Первоначально предложения были высказаны в Госдуме во время отчета правительства. Идея содержится в плане реализации высказанных предложений, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ.

Кабмину рекомендовано представить в Госдуму предложения по данному вопросу до 15 июня. По оценке некоторых депутатов, за одну пустую стеклянную или полимерную бутылку могут платить по пять - семь рублей.

Сейчас тара выбрасывается. Принимать заводам оборотную тару также запрещено в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза с 2012 года.