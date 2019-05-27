В Российской государственной библиотеке обсудили будущее библиотечной сферы

﻿Сегодня в нашей стране вот уже в 25-й раз отмечается День библиотек. В честь этого события в Российской государственной библиотеке состоялась пресс-конференция о будущем библиотечной сферы, в которой приняли участие министр культуры Владимир Мединский, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев и генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда.

Министр культуры Владимир Мединский в своем выступлении на пресс-конференции в РГБ говорил о достижениях библиотечной отрасли в последние годы и наметил ряд задач по развитию библиотек в стране. Он отметил, что год от года посещаемость таких публичных массовых мероприятий в библиотеках, как "Библионочь", Дни открытых дверей, неуклонно растет. В частности, месяц назад во время проведения акции "Библионочь" в Российскую государственную библиотеку пришло около шести тысяч человек.

"Это полностью опровергает распространенный миф об обреченности библиотек и об их невостребованности", - заявил Мединский.

Министр поделился информацией об увеличении поддержки библиотечной отрасли со стороны государства. За последние шесть лет объем государственного финансирования библиотек вырос на 65%: с 40 млрд рублей в 2012 году до 66 млрд рублей в 2018 году.

"Значительные финансовые средства направляются на капитальный ремонт и строительство библиотек", - подчеркнул он.

Например, в "Ленинке" недавно был отреставрирован легендарный читальный зал №3 и открыт Ивановский выставочный зал. Кроме того, за последние годы было построено новое здание Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, отремонтированы Российская государственная детская библиотека и Государственная историческая библиотека, преобразовано пространство библиотеки иностранной литературы. При участии федерального бюджета были реконструированы библиотечные здания в Петрозаводске, Пскове и ряде других городов.

"Я любитель книги со стажем", - признался Мединский и добавил.

"Библиотека - зона особого внимания министерства культуры". В планах на будущее - разработка концепции развития библиотечного дела, улучшение комплектования библиотек. Одной из приоритетных задач для министерства культуры также является увеличение зарплат библиотечным работникам. Планируется создать курсы повышения квалификации для сотрудников библиотек. Новый импульс, по словам министра, должно получить и развитие Национальной электронной библиотеки. "Необходимо сосредоточиться на обеспечении удобного доступа в НЭБ, на организации прозрачного и взаимовыгодного сотрудничества библиотек, издателей и авторов", - считает Мединский.

Генеральный директор "Ленинки" Вадим Дуда в свою очередь сказал о том, что Российская государственная библиотека поддерживает выполнение всех задач, обозначенных министром, и намерена повышать расходы на комплектование и на оплату труда своих сотрудников. Помимо этого, он заявил о готовности РГБ участвовать в развитии Национальной электронной библиотеки и в подготовке концепции развития библиотечного дела.

"Мы очень не хотим, чтобы все свелось к тому, что библиотеки станут досуговыми центрами. Мы хотим гордо нести знамя библиотечного дела, быть интеллектуальными центрами, центрами развития нашей страны", - подчеркнул Вадим Дуда.

Президент библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев в своем выступлении добавил, что в нынешней культурной ситуации необходимо, чтобы каждая библиотека имела свое лицо, была тематически ориентирована на определенную группу читателей.

"Сегодня быть скромным библиотекарем и тихо делать свое дело недостаточно. Нужно, чтобы о нас знали, больше говорили в средствах массовой информации".

Афанасьев предложил сформировать единое библиотечное информационное пространство, сохраняя при этом индивидуальность библиотек. "Библиотека должна быть активным участником процесса формирования сознания людей", - отметил он. Министерство культуры и библиотечная ассоциация намерены вместе работать над обновлением и модернизацией библиотечной инфраструктуры и более широким освещением событий жизни библиотек в СМИ. По их мнению, это поможет библиотекам выйти на новый уровень, привлечет молодую аудиторию и повлияет на рост числа читателей.