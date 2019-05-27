В "Военном ралли" впервые примут участие военные Беларуси и Сербии

Военные автомобилисты из Беларуси и Сербии впервые примут участие в международном конкурсе "Военное ралли-2019". Вместе с ними на трассу выйдут команды из России, Китая и Узбекистана. Гонка военных автомобилей пройдет в Туве с 4 по 14 августа.

Честь России, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, будут защищать экипажи военнослужащих Северного флота и Центрального военного округа. Военных в соревнованиях примут участие команды заводов-изготовителей военной техники. Всего в конкурсе "Военное ралли" будет задействовано 120 солдат и офицеров и 40 единиц военной автомобильной техники.

Гонщикам предстоит пройти четыре этапа, каждый из которых протяженностью от 150 до 250 километров. В ралли принимают участие российские бронированные автомобили с колесной формулой 4х4, грузовые автомобили" с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Напомним, что в прошлом году команда армии России стала победителем автогонки "Военное ралли". Второе место заняла сборная Китая, на третьем - Узбекистан. Церемония награждения победителей прошла на центральной площади Кызыла.