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27.05.2019 11:15
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян положительно оценивают позиции России в мире

Текст: Айсель Герейханова

Почти половина россиян (45%) хотят видеть Россию среди 10-15 преуспевающих стран мира.Треть респондентов опроса среди глобальных целей для страны назвали возвращение статуса супердержавы. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам исследования, на сегодняшний день позиции России на мировой арене положительно оценивают три четверти (72%) россиян.

Фото: iStock
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Самый популярный ответ на вопрос, к какой цели должна стремиться Россия в XXI веке - "быть одной из 10-15 экономически развитых и влиятельных стран мира”. Так ответило 45% респондентов. Второй по популярности ответ - "вернуть статус супердержавы, какой был у СССР” (34%).

Интересно, как изменились ответы россиян на вопрос о том, чего должна добиться Россия, чтобы стать супердержавой. Так, сегодня 43% респондентов считают, что "членство в клубе” ведущих стран может быть обеспечено прежде всего за счет показателя высокого уровня благосостояния граждан. В 2014 году так считало только 25%, а 52% россиян главным фактором успешности страны называли развитую экономику, 42% - сильную армию.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов заметил, что ситуация с восприятием темы роли России на международной арене меняется. "С одной стороны, несколько усилилась критичность в оценке респондентами внешнеполитического положения России, с другой - происходит прагматизация темы. Если попытаться вывести формулу восприятия этого вопроса, то получится: "Сильная страна - сильная экономика - достойная жизнь".

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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