Курение вейпа и кальяна может привести к тяжелой болезни

Любители кальянов и вейпов могут стать жертвами туберкулеза и других тяжелых заболеваний.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Олега Кутушева, заведующего Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения.

Он отмечает отсутствие технического регламента для жидкостей в вейпах и кальянах, поэтому под вопросом остается их качество. К тому же кальяны не подвергаются санитарной обработке, что повышает риск развития туберкулеза и инфекционных болезней.

Использование подобных средств также может подтолкнуть человека к курению никотиносодержащих продуктов. В частности, приводится такая статистика: восемь из 10 вейперов через полтора года переходят на обычные сигареты.

"Не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, токсический эффект которого неоспорим - это 7000 тысяч токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества", - напоминает Олег Кутушев.

Специалист назвал еще одну опасность устройств для нагревания табака и вейпов. Они могут стать причиной так называемой "попкорновой болезни легких", которая поражает альвеолы.