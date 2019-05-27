Венская опера отпраздновала свое 150-летие

Венская государственная опера отпраздновала свой 150-летний юбилей и сделала это с размахом, подобающим мировому статусу этого овеянного славой своего прошлого музыкального института. Специальные конференции и трансляции театр устроил и в регионах Австрии, и за рубежом. При этом беспрецедентная акция была организована в сотрудничестве с Австрийским советом по туризму и Правительством Москвы в российской столице: тысячи человек смогли посмотреть на большом экране в парке "Зарядье" четыре спектакля из Вены. Среди них и основное юбилейное событие - премьеру оперы Рихарда Штрауса "Женщина без тени" со звездным составом и под управлением Кристиана Тилеманна. А благодаря специально подобранным спектаклям, концертам, выставкам и юбилейным изданиям, театр постарался представил себя публике буквально во всех аспектах своей деятельности в истории и сегодня.





Грани прошлого и настоящего

Конечно же, опере в Вене гораздо больше 150 лет. Но лишь 150 лет назад для оперы и балета было построено отдельное здание, признанное тогда неудачным, но ставшее с тех пор одним из главных символов города, да и страны. Театр на новой тогда улице Рингштрассе был торжественно открыт 25 мая 1869 года оперой Вольфганга Амадея Моцарта "Дон Жуан", которая тогда шла на немецком языке. Это при директоре Герберте фон Караяне в 1960-е начали петь оперы на языке оригинала. А едва ли не главной реформой директора Густава Малера на рубеже XIX и XX веков стало распоряжение не пускать слушателей в зал после начала спектакля - это в корне изменило отношение к опере, на которую до того смотрели в основном как на светское мероприятие. И это не единственные революции в мире оперы, совершенные именно в Вене, в театре, который сегодня насчитывает самый большой в мире репертуар - более 50 спектаклей - и является одним из важнейших национальных институтов Австрии.

Само здание оперы, разрушенное американской бомбежкой 12 марта 1945 года, было восстановлено после войны, и его открытие в новом внутреннем облике в 1955 году стало главным символом послевоенного возрождения Австрии.

Юбилей прошел при завершении директорства Доминика Мейера, и характерно, что следующий директор Богдан Рошчич, принимающий бразды правления летом 2020 года, также участвовал в праздничных мероприятиях. "Это просто совпадение, что юбилей пришелся на мое директорство. Юбилей - это повод оглянуться на прошлое, но мы хотели сделать это хорошо - чтобы венские любители оперы - а это здесь большая часть общества - могли получить от этого удовольствие," сказал РГ Мейер.

Собственно юбилейные дни, по замыслу Мейера, обрамляют представления оперы Умберто Джордано "Андре Шенье" с участием любимицы публики Анны Нетребко в партии Мадлен, в то время как ее муж Юсиф Эйвазов исполнял партию поэта Шенье. А ставшая классической постановка Отто Шенка была призвана напомнить об истории оперной режиссуры на венской сцене.

В самый же день 25 мая утром театр устроил концерт, призванный соединить в себе торжественный акт с праздничными речами и демонстрацию разных частей своего коллектива - выступали и сценический оркестр, и хор школы при театре, мужской и женский хоры, и артисты всемирно известного Венского филармонического оркестра, в основе которого - оркестр Венской оперы. В видеофрагментах были представлены и рабочие сцены, и костюмеры, и юристы, и пожарные. Всего здесь работают почти тысяча человек. Из них шестьдесят - солисты оперы. И среди них - россияне. Открыла концерт ария из оперы Массне "Вертер" в исполнении выпускницы московского ГИТИСа и зальцбургского Моцартеума Марии Назаровой, которая уже 4 сезона - яркая артистка венской оперы, а недавно дебютировала в Большом театре в Москве. А затем она же и один из ведущих теноров венской труппы, выпускник московской хоровой академии имени Попова Павел Колгатин, пели, вместе с коллегами, квинтет из "Ариадны на Наксосе" Рихарда Штрауса. Участвовала в этом концерте - как и в большом концерте звезд на площади перед театром вечером в воскресенье - и ведущая солистка Венской оперы украинка Ольга Бессмертная, также не раз уже выступавшая в Большом.

Родной дом для интернациональной труппы

Для всех них Венская опера - родной дом, который позволил им сделать важнейшие шаги в своем творческом становлении, стать частью мощной традиции. "Это исполнение мечты, мой дом, борьба с собой, знакомство с великими людьми," - так отвечает на вопрос, что для нее означает Венская опера, Назарова. А Колгатин вспоминает, с каким трепетом надевал костюм великого тенора 1960-х Фрица Вурндерлиха, когда его первый раз, в 25 лет, пригласили в Вену петь партию графа Альмавивы.

Современный оперный мир - едва ли не самая интернациональная область деятельности. Через две недели на этой сцене прозвучит "Дон Паскуале" Доницетти, в котором, вместе с коллегами из Италии и Турции будут петь приглашенные звезды из России Дмитрий Корчак и Ирина Лунгу. А в конце июня Вена с нетерпением ждет полюбившуюся здесь солистку московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елену Гусеву, которая выступит в партии Аиды рядом Екатериной Губановой и лауреатом конкурса имени Чайковского корейцем Йонгмином Парком. И в концерте на площади у театра в воскресенье вечером участвовали певцы из 13 стран, включая таких звезд, как Соня Йончева, Роберто Аланья, Ферруччо Фурланетто, Нина Штемме, Камилла Нилунд и Эрвин Шротт. Из имен, пока не очень известных русской публике, необходимо назвать польского баса Томаша Конечного, необыкновенно ярко исполнившего арию из "Фиделио" Бетховена. В январе этого года он получил в Вене почетное звание Каммерзингера.

Замыслом праздничного концерта, ради которого была перекрыта Рингштрассе, заполненная тысячами поклонников оперы и просто гуляющей публики, был выход Венской оперы на улицу. Поэтому артисты пели не только со сцены, но и с балконов соседних зданий. Лауреат первой премии конкурса имени Чайковского 2011 года, солист Венской оперы корейский бас Йонгмин Парк пел арию из "Макбета" Верди с балкона здания оперы, а австрийский бас Гюнтер Гройсбёк исполнил арию Гремина из "Евгения Онегина" Чайковского с балкона стоящего напротив отеля "Бристоль". Уличный и телевизионный праздник высокого искусства, транслировавшийся австрийским телевидением ORF, безусловно, получился. Остается пожелать, чтобы телеканал "Россия-Культура" купил у своих австрийских партнеров право показа этого концерта в России.

Историческая премьера

Главным же событием юбилейного празднования стала премьера оперы Рихарда Штрауса "Женщина без тени" с беспрецедентным звездным составом под управлением Кристиана Тилеманна, прошедшая вечером 25 мая.

Выбор именно этого произведения обусловлен не только особым отношением Вены к Рихарду Штраусу, который был директором оперы вскоре после Малера. Именно в Венской опере сто лет назад, в 1919 году, состоялось первое исполнение этого грандиозного музыкального полотна, так что премьерой 2019 года театр отмечает двойной юбилей - юбилей театра и юбилей "Женщины без тени".

Символистская сказочная драма об обретении семейного счастья через гуманизацию одной главной героини - Императрицы, превращающейся из лишенного тени духа в способную рожать женщину, не отобрав в итоге такой способности у другой главной героини - Жены красильщика, написана на перегруженное философскими иносказаниями либретто венского поэта-декадента Гуго фон Гофмансталя - главного либреттиста Штрауса.

Особые юбилейные условия позволили Венской опере собрать невиданный по своей звездности состав, представляющий собой элиту современных артистов вагнеровско-штраусовского репертуара. Жену красильщика пела Нина Штемме, Императрицу - Камилла Нилунд, Кормилицу - Эвелин Херлициус. В партии Императора выступил Стивен Гулд, а Красильщика - Вольфганг Кох. Обычно в постановке опер этого направления могут участвовать один-два исполнителя этого класса. Но когда звезды встречаются на одной сцене, это производит сильнейшее впечатление. Выступая на праздничном приеме после премьеры, директор Мейер сказал, что "Женщина без тени" относится к "спящему репертуару", который должен ждать, пока соберутся надлежащие исполнители. "Не в каждом поколении бывают такие артисты, которых мы слышали сегодня", сказал Мейер.

Однако, как и в других операх Рихарда Штрауса, в "Женщине без тени" успех в первую очередь зависит от оркестра. Под управлением Кристиана Тилеманна, признанного сегодня ведущим мастером немецкого романтического репертуара, гигантский оркестр (партитура Штрауса в этой опере оркестрована для более 150 инструментов, на которых играют около 120 музыкантов) звучал просто ошеломляюще. И речь тут не только и даже не столько о мощи, сколько о прозрачности, разнообразии, певучести и динамике исполнения от грома до полной тишины. Далеко не всегда Венский филармонический оркестр звучит так на спектаклях Венской оперы, как он звучал в юбилейный вечер.

Французская постановочная группа (режиссер Винсен Хуге - последний ассистент знаменитого Патриса Шеро, сценография Орель Маэстр, художник по костюмам Клеманс Перну) -сделала спектакль благородно, без излишней суеты в движениях и изображениях, в простых глубоких красках и ощущении высокой романтики музыки Штрауса. Результат - 20 минут овации стоя от парадной премьерно-юбилейной публики.

Казалось, дух Рихарда Штрауса присутствовал в этот вечер в театре, который он некогда возглавлял, а юбилейный спектакль оказался на уровне великой истории этого музыкального института Европы. Радостно, что к этому событию смогли прикоснуться и многочисленные зрители трансляции в московском парке "Зарядье" и любители оперы, пользующиеся интернет-трансляциями Венской оперы.